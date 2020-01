Radicales se metieron en la polémica por Seguridad Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA CORNEJO. Presidente del Comité Nacional.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Dirigentes de la UCR se metieron en la polémica que abrió el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, con sus críticas hacia la titular de la cartera nacional, Sabina Frederic, y advirtieron que esos cruces son "una invitación al delito".

El jefe de la bancada radical y del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, opinó que "la pelea" entre ambos funcionarios oficialistas "muestra la improvisación del Gobierno sobre un tema extremadamente sensible y es también una invitación al delito para multiplicarse".

"Si manda la ideología a la hora de combatir a los delincuentes, seguro que gana la muerte", consideró Negri, al hablar de las críticas de Berni a la decisión de Frederic de impedir el uso de las pistolas Taser.

También se subió a la controversia el diputado nacional por Mendoza y presidente del Comité Nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo.

"Que el referente en seguridad de la provincia más poblada del país y la ministra de la Nación tengan criterios diferentes en la materia deja a la intemperie a los ciudadanos para con los delincuentes", subrayó.

También cuestionó la propuesta de Berni para que los condenados por determinados delitos puedan cambiar un año de libertad por un año de trabajo.

"Cuando (Berni y Frederic) coinciden, como en el caso de complementar un año de trabajo con un año de libertad para los presos, también benefician al delito", advirtió, y reclamó que en Argentina se deje de "priorizar el ideologismo en materia de seguridad" y se empiece "a dar soluciones reales al flagelo de la inseguridad".

En la misma línea, el también diputado radical mendocino, Luis Petri, apuntó sus dardos contra la ministra nacional, y consideró que "no expresa lo que piensa la mayoría de los argentinos, no solo los bonaerenses, en materia de seguridad".

También cuestionó a Berni y sostuvo que "en el fondo ambos adhieren a (Raúl) Zaffaroni, que piensa que los delincuentes se la tienen que llevar lo más livianita posible".

"¿Cómo se puede combatir al crimen organizado cuando el Estado no está organizado y sus ministros se pelean por los medios? Los delincuentes desde la tribuna aplauden a rabiar", alertó.