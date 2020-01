Luis Bellando es el nuevo embajador en el Vaticano Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LUIS BELLANDO. El gobierno lo designó como diplomático en el Vaticano.

El presidente Alberto Fernández definió que su relación con el papa Francisco estará atada al trato directo que ambos tienen desde hace varios años, ya que confirmó la designación de Luis Bellando, un diplomático de carrera, ajeno a la vida política doméstica, en la embajada argentina ante el Vaticano.

De esta manera, la decisión del Presidente es mantener una línea directa con el Papa y evitar la presencia de un embajador político en el Vaticano.

En el Gobierno creen que poner a un funcionario relacionado con la política doméstica "haría ruido" en la relación de la Iglesia con el Presidente.

Por ello, apuestan a un embajador de carrera como Bellando, que se encargará de las cuestiones protocolares y administrativas de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la Argentina.

Pero los temas más políticos y urticantes, según fuentes gubernamentales, quedarán en manos de Francisco y Alberto Fernández de manera directa y sin intermediarios.

Fernández, por la noche, anticipó que a fin de mes viajará a Europa y que en esa oportunidad le gustaría reunirse con el papa Francisco. "A fin de mes voy a estar viajando a Europa y me gustaría mucho verlo al Papa. Creo que el Papa debe ser resistente a venir a la Argentina por temor a que lo dejen en uno de los bandos. Es un hombre que cumple su tarea de pastor en forma tan cabal que debería admirarnos a nosotros, no someterlo a la disputa interna", afirmó el Presidente.

En la última reunión que el Presidente mantuvo en la Casa Rosada con la cúpula de la Iglesia, liderada por el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Oscar Ojea, se abordó el espinoso tema del aborto, ya que Fernández había adelantado que quería enviar al Congreso una ley para despenalizarlo. También despertó una airada reacción de la Iglesia la decisión del ministro de Salud, Ginés González García, de avanzar con el protocolo de salud que autoriza a que las adolescentes de entre 13 y 16 años puedan realizar una interrupción legal del embarazo sin necesidad de presentar la autorización de sus padres.

Este tema generó una reacción inmediata de la Iglesia, que difundió luego un comunicado en el que cuestionó duramente la postura del Gobierno.

No obstante, más allá de este espinoso tema, la Casa Rosada mantiene buenas relaciones con el Vaticano y desde la Iglesia trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social en la asistencia a sectores pobres para la atención social.

De hecho, el Presidente pasó la noche de Navidad en la iglesia San Cayetano con un grupo de curas villeros que tiene relación directa con el Papa.