Fernández afirmó que "está hecha la ley del Congreso Económico y Social" Nacionales 13 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ALBERTO FERNANDEZ. Adelantó el tema que se deberá tratar en el Congreso.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández reveló ayer que la ley para la creación del Consejo Económico y Social "ya está hecha" y que "va a ser parte" del temario de sesiones extraordinarias durante este mes, al tiempo que ratificó su deseo de que el economista Roberto Lavagna se ponga al frente de dicho organismo.

"Va a ser parte de las cosas que mandamos a sesiones extraordinarias en enero. Ahí vamos a poder discutir políticas de futuro, saliendo un poco de la coyuntura", destacó.

El jefe de Estado precisó que en el proyecto no está contemplado que los legisladores nacionales integren el Consejo, donde sí estarán, entre otros, los representantes de los distintos sectores empresarios y sindicales.

"Si hablamos de educación tendrán que estar los maestros, el Ministerio, tienen que estar los actores", especificó.

Consultado acerca de si será Lavagna el nombre que se pondrá al frente del organismo, dijo que le "encantaría" pero que depende de "su voluntad".

"Yo conozco dos personas a las que vos le das un problema y te traen tres soluciones. Una de esas personas es Lavagna y la otra es (el ministro de Trabajo) Claudio Moroni", ponderó.

En otro orden, Fernández indicó que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, por parte de Cristina Caamaño, tendrá una duración de 180 días, tras lo cual el organismo retornará a la órbita del Ministerio de Seguridad.

"Mi idea es que la inteligencia criminal vuelva al Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar siga funcionando donde está, y la inteligencia estratégica en algún momento pensé que podía pasar a Cancillería, pero me parece que no es una buena idea mezclar la relación diplomática con inteligencia", señaló.



SOBRE CRISTINA

Fernández afirmó que consulta "mil cosas" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que le "importa su opinión", y consideró que "lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase".

"La verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina, es imposible. A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años, ¿prescindirías?", enfatizó el Presidente.

Ante el pedido de que enumere cinco cosas que haya consultado con Cristina Fernández desde que asumió la Presidencia, respondió: "No, mil cosas".

"Muchas más de las cinco (cosas) que te dije, porque me importa su opinión, porque Cristina (Fernández) aporta, no resta", resaltó el jefe de Estado, y cuestionó: "¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio".

En ese sentido, agregó: "Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?".

Respecto a los temas que consultó con la ex presidenta, enumeró: "Cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia, en su momento consulté con ella cuando hablamos de incorporar algunas personas, como Katopodis (Gabriel, el ministro de Obras Públicas) o Cabandié (Juan, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible), lo hablé con ella".

"El tema con el Fondo Monetario Internacional, las conversaciones que tuve con la nueva titular, Kristalina Georgieva y con Donal Trump, el presidente de Estados Unidos", amplió el Presidente.

Por último, dijo haberse "dado cuenta de que el modo es trabajar juntos, seguir juntos" porque la "división" del peronismo "le hizo un enorme daño a la Argentina", y sentenció: "Yo aprendí, dos veces no me pasa".



DEUDA CON FMI

Fernández afirmó hoy que tiene "el íntimo deseo" de poder "llegar a un punto de acuerdo" con la nueva conducción Fondo Monetario Internacional (FMI), que le dé a la Argentina "tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar" los compromisos.

"Las cosas un poco han cambiado en el Fondo. Por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar", enfatizó el Presidente.

Ampliando sobre ese tema, el jefe de Estado dijo que "estamos en la situación en la que estamos, esencialmente por culpa del gobierno anterior, pero con un partícipe necesario que se llama Fondo Monetario Internacional".

"El Fondo tiene responsabilidad en todo lo que ha pasado y todos son conscientes de que la Argentina en la situación en la que está difícilmente pueda cumplir sus obligaciones", advirtió.

En ese marco, el Presidente describió: "Cuando el sector privado le dijo a la Argentina no te presto más porque no me podés pagar, el Fondo vino y le ofreció 57.000 millones de dólares".

"Con ese dinero pagaron parte de la deuda, que se la terminaron llevando del país y nos dejaron lo que nos dejaron. Tengo el deseo, la aspiración de que este nuevo Fondo admita lo que el Fondo anterior hizo"", apuntó Fernández.

Por otra parte, aseguró que el FMI ha "visto de muy buen modo la idea del control de precios, pacto social, acuerdos salariales, todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía".