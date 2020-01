Los primeros puntos de Chiabotto en Liga Nacional Deportes 13 de enero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Libertad de Sunchales no tuvo oportunidad alguna en el partido que disputó el sábado en Formosa ante La Unión, en su tercera presentación consecutiva como visitante con derrota en la reanudación de la LNB tras las fiestas. El equipo local se impuso por 103 a 72 imponiendo condiciones desde el arranque mismo.

Ante una formación aurinegra disminuida por la baja del extranjero Fayne afectado por desgarro en el aductor izquierdo y otros tres jugadores que no estaban en su plena condición física, el dueño de casa construyó una grieta de 21 unidades al término de la primera etapa (55-34), sustentado en un goleo distribuido, destacándose Elsener con 15 puntos y Fernández con 13. La diferencia llegó a trepar a 41 de máxima en el tercer cuarto, sentenciando los formoseños el duelo anticipadamente.

Como dato para el básquet local, merece apuntarse que se produjo en el equipo sunchalense el debut oficial con puntos en LNB del rafaelino Franco Chiabotto. El jugador surgido de 9 de Julio sumó 4 tantos y bajó 4 rebotes en poco más de 6 minutos en cancha. Los parciales fueron de 27-19, 55-34 y 85-51.

Más allá del resultado adverso, en lo personal fue una jornada que seguramente recordará sempre el pívot, quien por otra parte viene teniendo un buen rodaje en la Liga de Desarrollo, siendo titular en esa formación donde a los aurinegros les va mejor (ubicados en mitad de tabla), que en la competencia mayor donde no pueden escapar de la última posición debido al muy mal arranque del torneo.

Young y Fernández, del local con 20 puntos, fueron los goleadores del partido. En tanto, Elsener encestó 19, Francis 14 y Giorgi 12. Del otro lado, Torres (14) y Lockett (12) fueron los principales goleadores aurinegros. El viernes 17 a partir de las 21:30 horas, Libertad volverá a jugar en casa contra Atenas de Córdoba en un duelo muy importante pensando en la lucha por la permanencia.