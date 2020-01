Liga Provincial: se viene la reanudación Deportes 13 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hay programa para la reanudación de la Liga Provincial de básquet, en la que está en juego la Copa Santa Fe y el ascenso al Torneo Federal. Será la séptima fecha de la etapa de grupos, última de la primera rueda de la fase clasificatoria y la mayor concentración de juegos será el viernes 17, donde los dos equipos rafaelinos que participan en el certamen jugarán en condición de local.

Por el grupo A se medirán el viernes a las 21.30 Ben Hur de Rafaela ante Sportsmen Unidos, Rivadavia Juniors de Santa Fe frente a Centenario de Venado Tuerto, Unión de Totoras con Independiente de Chañar Ladeado y Racing de San Cristóbal con Cacu de Ceres.

Mientras, en el marco del grupo B se enfrentarán el viernes desde las 21.30 Unión de San Guillermo con San Lorenzo de Tostado, Brown de San Vicente ante Almagro de Esperanza y Náutico Sportivo Avellaneda frente a Argentino de Firmat. Quedará libre Trebolense.

El retorno de la zona C será el viernes a las 21.30 con Atlético Sastre frente a Temperley de Rosario, en tanto que los otros dos juegos serán el viernes pero a las 22: Atlético Tostado vs. Provincial de Salto Grande y Central San Javier vs. Firmat Football. Estará libre Alma Juniors de Esperanza.

El grupo D tendrá libre a El Tala y contará el viernes a las 21.30 con Timbúes ante Atenas de Venado Tuerto y Atlético de Rafaela frente a Libertad de Villa Trinidad. La fecha se completará el domingo a las 19.30 con Gimnasia de Santa Fe ante Peñarol de Elortondo.

Recordemos que tanto Atlético como Ben Hur cerraron 2019 en puestos de clasificación a los play offs, el Lobo con tres victorias consecutivas en el cuarto puesto de su zona, y la Crema ubicado en el tercer lugar de su grupo junto a Timbúes, con dos derrotas seguidas de visitante luego de haber iniciado con tres victorias en fila.

Posiciones Zona A: Independiente 12; Sportsmen y Racing 10; Ben Hur 9; Rivadavia, CACU y Centenario 8; Unión Totoras 7.

Posiciones Zona D: El Tala 11; Gimnasia 9; Atlético y Timbúes 8; Libertad, Atenas y Peñarol 6.