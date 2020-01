Walter Otta sobre la pretemporada, el grupo, amistosos, Baroni y Borgnino Deportes 13 de enero de 2020 Por Martin Ferrero “Todos están muy bien, como esperábamos, incluso algunos casos hasta mejor”. El entrenador de la ‘Crema’ se mostró muy optimista tras la primera semana de pretemporada. Y se ilusiona con conseguir cosas importantes en el semestre que se viene: “A lo largo del camino el trabajo se ve, tenemos la respuesta de los futbolistas que es lo más importante”.

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / El DT de la ‘Crema’ habló de toda la actualidad de su equipo.

Tras la práctica del sábado por la mañana en el Polideportivo del Autódromo, el entrenador de Atlético de Rafaela, Walter Nicolás Otta, dialogó con La Opinión y aseguró: “Se había hecho larga la espera pero ya cumplimos con la primer semana de trabajos, estamos contentos, es lo que más nos gusta, estar en la ciudad, en el predio, con los jugadores”. Y en relación a cómo encontraron al plantel tras los primeros días de pretemporada, el cordobés señaló: “El grupo está muy bien, son todos muy profesionales. Han llegado todos muy bien, todos como esperábamos que lleguen, en algunos casos hasta mejor, estamos muy contentos y esperanzados de volver a hacer un semestre muy bueno”.

-Entonces se puede asegurar que cumplieron con la tarea que se habían llevado para el hogar…

-Aparentemente si (risas); ellos entienden que la competencia interna es buena, algunos jugadores han venido con rendimientos muy buenos, otros tienen que levantar, así que mientras ellos sigan teniendo esa competencia sana adentro se van a potenciar y a partir de ahí nos vamos a potenciar todos.

-Se viene la semana de concentración, instancia importantísima en la preparación.

-Viene una etapa difícil, es cuando uno tiene que empezar a tomar decisiones, es una etapa dura, sobre todo para el futbolista, pero es la etapa más importante porque después de ahí es cuando nosotros podemos tener un semestre competitivo. Hay que trabajar duro, ellos lo saben, somos exigentes desde ese sentido, ellos lo han entendido, y por eso hemos tenido la posibilidad de terminar clasificando a copa argentina.

-Y luego el turno de los amistosos, con rivales de otra ‘talla’.

-Si, Patronato es de Primera División, Superliga, para nosotros siempre es motivante, lo de Nacional también será una linda prueba, pero agradecidos por tener estos dos amistosos.

-Se viene la parte más dura del torneo, se preparan de una manera especial para estos próximos seis meses…

-Estamos muy convencidos de lo que tenemos, ya tenemos 6 meses de trabajo encima, el equipo terminó bien y a partir de ahí hay que reforzar lo que nosotros estamos pensando que hay que mejorar y después los resultados van a seguir porque a lo largo del camino el trabajo se ve, tenemos la respuesta de los futbolistas que es lo más importante, estamos tranquilos.

-En gran parte esa tranquilidad la logran con el cierre de 2019 que tuvieron.

-Sin dudas. Sobre todo la solidez. Al principio nos convertían muchos goles y eso fue mejorando que es lo más importante, después de mitad de cancha para adelante el equipo tiene muchas variantes, estamos muy tranquilos en ese sentido.

-Se va el Bocha Baroni, uno que ibas a contar como ‘refuerzo’ para esta segunda rueda.

-Sí, pero estamos contentos por él, tuvo una lesión grave, ha pasado por momentos muy complicados, es una persona muy buena y ojalá que le vaya bien, le deseamos lo mejor, ojala le vaya bien, no solo por lo que es como jugador, hemos conocido a una persona estupenda, un tipazo.

-¿Refuerzos?

-No tenemos novedades. Vamos a mantener el plantel a no ser que aparezca alguna venta o algo por el estilo que podamos incorporar. Sino continuamos con el plantel que tenemos que estamos muy conformes.

-Marco Borgnino.

-Hay una posibilidad de su regreso, me preguntaron que pensaba, nosotros como cuerpo técnico no queríamos que se fuera porque era un jugador importantísimo, nos había puesto contentos por la posibilidad que le surgía a él, pero si vuelve creo que nos vamos a potenciar.