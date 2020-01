Ameal insistió en postergar la reanudación del torneo Deportes 13 de enero de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO WEB AMEAL. / El presidente de Boca sostiene que el torneo debe postergar su inicio.

Después de la presentación de la nueva camiseta Adidas, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, insistió en postergar la reanudación de la Superliga, prevista para el último fin de semana de enero.

La posición se debe a la citación y la consecuente ausencia de jugadores clave para la Selección Argentina Sub 23, que disputará el Preolímpico en Colombia.

"Todavía no sabemos si vamos a ir a la reunión del miércoles, pero nosotros estamos a favor de lo que plantea AFA. Estamos en contra del doble comando, ese es el camino", manifestó, con referencia a la junta pactada para definir la fecha de inicio.

En la misma línea, añadió: "Tenemos que organizar los campeonatos, tenemos que organizar todo. Estamos a favor de que se suspenda la fecha y esperemos que se tome esa decisión, que es la más lógica y adecuada a estos momentos".

Por otro lado, el presidente "Xeneize" le reclamó a su antecesor, Daniel Angelici, que "renuncie" al puesto de representante de Boca en AFA que aún mantiene. "Seguimos esperando que lo haga, pero ese no es un tema para hablar ahora", tiró.

Y con respecto al mercado de pases, indicó: "Los periodistas saben más que nosotros. Lo digo siempre y lo vuelvo a reiterar. Somos serios, cuando tengamos la confirmación de algo lo vamos a dar. Por ahora hay charlas que son lógicas en un receso como este y con el libro de pases abierto".

La presentación de la camiseta se dio en un acto sobre el paseo Caminito en el barrio de La Boca, que culminó con una reunión en el Museo de la Pasión Xeneize ante más de cien personas.