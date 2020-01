"La carrera todavía está muy abierta" Deportes 12 de enero de 2020 Redacción Por DAKAR, ORLANDO TERRANOVA

FOTO REDES SOCIALES CONFIADO./ El piloto mendocino irá por más en lo que queda de la prueba.

El mendocino Orlando Terranova, quinto en la general de Autos con el Mini del equipo X-Raid, se mostró conforme con la performance en esta primera mitad de competencia del Rally Dakar.

"Estoy contento de estar en la mitad de carrera. Se ha hecho un gran trabajo hasta el momento, con una buena navegación, y la sensación que tengo es no hemos podido tener una etapa limpia todavía, tampoco venimos tan mal, y siempre tuvimos un problemita con un pinchazo o algo. Trataremos de encarar la segunda etapa defendiendo la posición y estar lo más rápidos y serenos posible para no cometer errores". Así, Orlando Terranova, con la tranquilidad del día de descanso, comenzó la charla con Campeones en Arabia Saudita.

En referencia a lo que se espera para la segunda parte de la prueba, el mendocino del Mini del equipo X-Raid sostuvo: "La carrera todavía está muy abierta, pueden ir pasando cosas todos los días, porque los fierros se pueden romper, y hay muchas variables que pueden ir cambiando las posiciones constantemente". Y continuó: "La arena es muy compleja, porque no sabés qué hay del otro lado ni que tan blanda o dura está. Hay que tratar de pasar. Va a jugar mucho quién va a abrir pista".

Terranova también tuvo tiempo para hablar sobre el futuro del Dakar, y esta incursión en tierras árabes. "Sudamérica fue una etapa cumplida, que ya estaba agotada, porque ya había demasiada información sobre los caminos, las dunas... Y en un momento, pasará lo mismo en Arabia, por eso hay que aprovechar estos cinco años para descubrir nuevas experiencias".