Ciclista radicado en Rafaela con seria caída en San Juan Deportes 12 de enero de 2020 Redacción Por Se trata del chubutense Nicolás Antorena, que el mes próximo viajará a España para competir profesionalmente.

FOTO WEB EN EL SUELO./ Antorena sufrió un severo corte en la pierna izquierda.

Como es tradicional, la provincia de San Juan marca la tendencia en el inicio de la actividad ciclística de ruta a nivel nacional en el comienzo de cada año. El Giro del Sol es una de las clásicas citas cuyanas donde muchos pedalistas de todo el país llegan para tratar de arrancar de la mejor manera y de ese modo asegurarse chances importantes para el resto de la temporada de verano.

Nicolás Antorena, que llegó hace algunos años a Rafaela desde la provincia de Chubut y ha elegido nuestra ciudad como base de entrenamiento cuando se encuentra en el país, tuvo el infortunio de sufrir una múltiple caída en la primera etapa del viernes. Pero tomando en referencia las lesiones de otros involucrados, el abandono prematuro de la prueba y un corte bastante profundo en una pierna no son tan graves viendo las consecuencias de los demás accidentados.

«Tuvimos una caída a casi 60 km, estábamos escapados 8 corredores, había mucho viento lateral y veníamos contra la línea blanca de la banquina. Se ve que el primer corredor venía con la cabeza abajo y no vio una moto de la organización que estaba sacando fotos, nosotros no pudimos hacer nada ya que al caerse la moto la tiró contra el asfalto y no había escapatoria, sin embargo yo no sé como hice qué pasé entre los que se iban cayendo y la moto que estaba tirada», relató Nicolás sobre el accidente ante la consulta, desde San Juan.

No obstante, sufrió un corte importante que obligó a su traslado a un centro médico. «Se ve que al pasar entre medio me corté la pierna, a la altura de la tibia, como de 6 o 7 centímetros. Fue muy profundo, me llegaba hasta el hueso, así que me llevaron de urgencia al hospital Rawson para coserme la herida», agregó.

En cuanto a lo inmediato para su recuperación, el ciclista patagónico nos contó que «me dijeron que tengo para 5 o 6 días sin tocar la bici hasta que me saquen los puntos. Esto me retrasa la preparación, pero no me afecta para ir a Europa, ya que me quedan un mes y medio antes de viajar. Teniendo en cuenta que otros ciclistas sufrieron fractura de clavícula, de muñeca y uno hasta tiene un corte muy grande que puede comprometer un músculo de una pierna, lo mío es algo no tan complicado. Es un poco el riesgo que uno toma para llegar con un punto más que los europeos a comienzo de temporada».

En lo deportivo, había un motivo claro para que Nico se sume a las filas del equipo Mimani Zabala para el Giro. «Venía sólo a correr el Giro del Sol, con la intención de hacerlo bien y poder tener un lugar para correr la vuelta a San Juan (con el equipo nacional no hay nada definido en las plazas), pero esto me descolocó todos los planes. Esta carrera está cerca de la Vuelta y es una linda vidriera si te toca andar bien, como para que te llamen».



EN FEBRERO A ESPAÑA

Antorena ya tiene programado su futuro en Europa para 2020, pero en cuanto a la preparación deberá seguramente retrasar algo por esta lesión.

«El lunes vuelvo para Rafaela y me tengo que sentar hablar con Demis Aleman, mi entrenador, y plantearnos como seguir en base a la recuperación», comentó.

El viaje a España será el 24 de febrero y permanecerá realizando competencias hasta mediados de agosto. Su equipo, 100 por ciento profesional, será el «Supermercados Froiz», que tiene la sede en Pontevedra (Galicia). «Es uno de los equipos más importantes de España, vamos a disputar toda la Copa España, que tiene mucho prestigio y donde hay varios equipos World Tour mirando. Luego, el técnico decidirá si tengo que correr otras Vueltas», manifestó ilusionado. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).