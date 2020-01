River perdió por penales Deportes 12 de enero de 2020 Redacción Por Tras ir abajo durante todo el partido, el Millonario igualó el encuentro ante Nacional 4-4 sobre la hora pero falló en los penales.

FOTO WEB AMISTOSO EN URUGUAY. / River no pudo con Nacional en los penales. El "Millo" fue de menos a más.

Ocho goles y definición por penales tuvo el amistoso que River y Nacional disputaron anoche en Punta del Este. El Millonario no jugó bien la etapa inicial, en la que los dos pusieron los titulares; reaccionó en el complemento luego de los cambios, lo igualó 4 a 4 y terminó cayendo en los penales.

River sufrió mucho el primer tiempo ante Nacional de Montevideo, que desde el arranque impuso condiciones y se fue al descanso con una clara ventaja de dos goles. Fue muy flojo lo realizado por los conducidos por Marcelo Gallardo, especialmente en el fondo, sufriendo ante la velocidad del conjunto charrúa que lo abrió con un golazo de Brian Ocampo a los nueve minutos.

Paulo Díaz fue titular pensando en que Lucas Martínez Quarta no podrá estar en la reanudación de la Superliga por una suspensión, el chileno no tuvo un buen primer tiempo y cometió una infantil infracción que le permitió a Gonzalo Bergessio aumentar el marcador de penal antes del cuarto de hora.

Nacho Fernández, a los 25, descontó para el Millonario y cuando parecía que los de Gallardo se habían acomodado en el partido, una mala salida desde el fondo le permitió a Nacional volver a llevar a dos la diferencia de la mano de Joaquín Trasante a los 35.

River debía cambiar la imagen en el complemento y lo primero que cambió Gallardo fue la mitad del equipo, debido a que ingresaron para disputar el segundo tiempo Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Fabrizio Angileri, Nicolás de la Cruz, Ignacio Scocco y Lucas Pratto. Afuera Javier Pinola, Paulo Díaz, Cristian Ferreira, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Nacional, por su parte, cambió a los once.

Las modificaciones hicieron crecer a River, que se acercó por Matías Suárez y Lucas Pratto y terminó descontando por un penal que le cometieron a Nicolás de la Cruz y que el mismo uruguayo se encargó de cambiar por gol.

Sin embargo, otro error defensivo, en este caso de Leonardo Ponzio, le permitió a Nacional volver a llevar a dos la diferencia por intermedio de Vecino.

Pero faltaba más... De la Cruz, ahora con un tiro libre, volvió a poner a tiro al Millonario y Nacho Fernández, después de una muy buena maniobra de Matías Suárez, puso el 4-4 definitivo.

En la definición desde los 12 pasos, metieron De la Cruz, Nacho Fernández y Leonardo Ponzio, mientras que Lucas Pratto la tiró arriba afuera y Martínez Quarta la estrelló en el travesaño para darle la victoria a Nacional.