El debut de Damonte como DT de Huracán Deportes 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Huracán se enfrentará hoy a Universitario de Perú en un partido amistoso que se jugará en la ciudad de San Juan que marcará el debut de Israel Damonte como entrenador del elenco de Parque de los Patricios.

El encuentro se jugará a partir de la 22.00 en el estadio San Juan del Bicentenario y le servirá a Huracán como preparación para la Superliga y a Universitario para la Copa Libertadores de América.

Damonte, flamante entrenador del "Globo", no incluyó en su primera lista de convocados a dos de sus atacantes, Juan Fernando Garro y Andrés Chávez, quienes se quedarán en Buenos Aires buscando ponerse a punto desde lo físico.

Otro ausente es Saúl Salcedo, quién se entrena con la selección Sub 23 de Paraguay debido a que afrontará el Preolímpico que se disputará en Colombia en las próximas semanas.

Por otra parte, Damonte convocó a Sebastián Ramírez, mediocampista que se desempeña en la Reserva y aún no debutó en Primera. .

Si bien aún no lo confirmó Huracán formaría con: Antony Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Fernando Cosciuc, Martín Ojeda; Mariano Bareiro; Mauro Bogado, Rodrigo Gómez; Javier Mendoza, Norberto Briasco y Fernando Coniglio.