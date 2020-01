Irán aceptó finalmente que derribó al avión de Ucrania Internacionales 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Irán reconoció que el avión ucraniano que se estrelló el pasado miércoles fue derribado por sus Fuerzas Armadas, aunque aseguró que se trató de un "error humano imperdonable" en medio de la crisis causada por el "aventurerismo estadounidense".

"La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que, lamentablemente, los misiles disparados debido a un error humano, causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes", señaló el presidente persa, Hassan Rouhani.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario asiático remarcó que "las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable".

"La República Islámica del Irán lamenta profundamente este desastroso error. Mis pensamientos y oraciones van a todas las familias de duelo. Les ofrezco mis más sinceras condolencias", añadió Rouhani.

De acuerdo al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas persas, el avión "se acercó por completo a un sensible centro militar del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), a altitud y en forma de un vuelo hostil".

"En estas circunstancias, el avión fue golpeado accidentalmente por un error humano", reconoció el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, luego de culpar a Estados Unidos por causar "una mayor sensibilidad en los complejos de defensa aérea" del país asiático.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, responsabilizó a Estados Unidos por el hecho: "El error humano en el momento de crisis causada por el aventurerismo estadounidense condujo al desastre".

"Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestra gente, a las familias de todas las víctimas y a otras naciones afectadas", sostuvo el jefe de la diplomacia persa.

Tras la información confirmada por las autoridades del país asiático, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, advirtió que, de todos modos, los expertos que envió "continúan trabajando" y pidió "el pago de una indemnización".

"Incluso antes de que finalizase una comisión internacional, Irán se declaró culpable del siniestro en el avión ucraniano, pero insistimos en la admisión total de la culpa. Esperamos de Irán garantías de que la investigación va a ser completa y abierta, que lleven a los responsables ante la justicia, devuelvan los cuerpos de los muertos, el pago de una indemnización y disculpas oficiales a través de los canales diplomáticos".

Y añadió: "Nos solidarizamos sinceramente con los familiares de las víctimas, les brindaremos el apoyo necesario y haremos todo lo posible para encontrar todos los detalles de la tragedia".

En las próximas horas se espera que tanto el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se expresen sobre la adjudicación que hizo Irán sobre el hecho.

La tragedia aérea se produjo el pasado miércoles, cuando el el Boeing 737-8 de Ucranian International Airlines (UIA) realizaba el vuelo PS752 con el que tenía previsto conectar Teherán con Kiev, pero se estrelló pocos minutos después de despegar.

Las 176 personas que iban a bordo de la aeronave murieron: 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.

Luego del hecho, el jefe de la Casa Blanca había afirmado que no se trataba de un accidente, sino que "alguien pudo haber cometido un error": ante esas declaraciones, Irán había remarcado que el avión no había sido atacado por un misil.