Mirtha fue a ver "Veinte Millones" en el Atlas Información General 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La primera salida teatral de Mirtha Legrand en Mar del Plata: qué obra eligió

Pese a que El Trece no le dio el gusto de hacer su programa durante el verano, la diva igual viajó a “La Feliz”. Y este viernes empezó su recorrido por las distintas piezas de la temporada, informó Teleshow.

Incondicional, nacional y popular. Lejos de caer en cualquier referencia política -cuya propia orientación ella tiene muy clara-, así podría definirse a Mirtha Legrand, cuanto menos en su vínculo con Mar del Plata, que renueva todos los años. Y este 2020 marca una excepción: no saldrá al aire desde el Costa Galana, como hacía cada domingo al mediodía, porque El Trece consideró que la marca del rating no lo ameritaba.

Así lo explicó Chiquita. "Lamento muchísimo no hacer mi programa. El canal dice que los números no cierran, y habrá que creerles”, lamentó la conductora. Y era tanto su deseo que de todos modos esta semana viajó a La Feliz para pasar allí sus vacaciones. “(Voy) igual -destacó-. Y voy al disfrute”. Lo dicho: es incondicional.

Legrand adelantó que su estadía en la ciudad durará “mucho tiempo”, con un impasse por unos trámites personales que deberá realizar en Buenos Aires. Siguiendo su costumbre, presenciará la mayor cantidad de obras teatrales que su agenda le permita. En un periplo que -según sus palabras- arrancaría este sábado 11. Pero su ansiedad pudo más: se adelantó una noche.

Si bien aseguró que quería ver “todas” las obras, por supuesto: se empieza por una. Conscientes de que “Mirtha trae suerte", muchas figuras cruzaban los dedos, deseando ser tocados por la varita mágica de la diva. No fue por el lado de Roberto Moldavsky, quien lideró la taquilla la primera semana. Tampoco asistió a ver Desnudos: la obra de Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia y compañía se quedaron con la segunda semana.

Porque la elegida fue... ¡Carmen Barbieri! Su elección fue por la comedia de enredos Veinte millones, que se presenta en el Teatro Atlas con la capocómica encabezando un elenco formado por Alberto Martin, Sol Pérez, Marcelo De Bellis, Sebastián Almada, Mónica Farro y Cristian Alonso.

Acompañada por su amigo Héctor Vidal Rivas, la Señora lució un tailleur de chaqueta con detalles de botones forrados, bordado de lentejuelas, tul y falda en color turquesa; completó su look con zapatos guillermina en color marrón y joyas de brillantes. Y recibió un ramo de flores de manos de Almada al terminar la función. Y luego pasó por camarines para saludar a los actores; allí, se quedó conversando un rato largo con Carmen. Mirtha tiene un cariño especial por su hijo, Fede Bal. Hasta le hizo una declaración amorosa en vivo: “Si tuviera 40 años menos, me enamoraría de vos”, le dijo la conductora al actor, en vivo, tiempo atrás.

Pero lo dicho: es el primer paso de Mirtha Legrand en la noche marplatense. Porque la diva eligió un destino nacional para su veraneo: la ciudad de la Costa más popular. Porque con Mar del Plata, es incondicional.