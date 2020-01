¿Por qué estudiar Psicología? Información General 12 de enero de 2020 Redacción Por UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

FOTO PRENSA UCES// PSICOLOGÍA// La carrera lleva veinte años en la ciudad y en su haber cuenta con unos 200 egresados.

La carrera de Psicología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) se inició en nuestra ciudad en el año 2000. Tiene, por lo tanto, una historia de 20 años con aproximadamente 200 egresados y una demanda sostenida por numerosos jóvenes de Rafaela y zona que año tras año ingresan a la misma.

Esta continuidad evidencia un particular tipo de motivación que perdura y se renueva periódicamente. Por eso, resulta interesante explorar cuáles son las razones por las que se elige esta carrera que concluye con la adquisición de un título profesional habilitante para el ejercicio de la psicología en sus múltiples campos de acción.

Existe una buena cantidad de investigaciones que analizan esta problemática y salvo algunas diferencias menores, la generalidad coincide en la identificación de cuatro o cinco factores que aparecen como los más relevantes.

En la mayor parte de ellas se ubica en primer lugar, como factor de motivación para quienes eligen estudiar psicología, una fuerte necesidad de afiliación, es decir, una preocupación por mantener o establecer relaciones afectivas con otras personas o grupos de personas. Este deseo de acercarse a los otros no se estructura como un medio para obtener algo de ellos sino como un fin en sí mismo.

La necesidad de afiliación conlleva habitualmente la idea de ayudar a los demás a comprender y solucionar sus problemas, por eso en la mayoría de los psicólogos aparece como rasgo fuerte esta tendencia y está presente como factor motivacional en la elección de la carrera en todos los estudios efectuados.

Para decirlo sencillamente, en el futuro estudiante de psicología aparece un deseo de acercarse a los otros y una disposición de empatía y acompañamiento frente a sus problemas y sufrimientos. Por cierto, la tarea del psicólogo no es decirles a los demás qué tienen que hacer, pero sí ayudar a transitar los problemas de la mejor forma posible, proporcionando herramientas que ayuden a superarlos.

El conocimiento de la mente y de sus funciones y el deseo de comprender las conductas propias y ajenas es otro de los motivadores fuertes para elegir la carrera de psicología y también es señalado sin excepción por los investigadores.

Si bien la mayor parte de los jóvenes que eligen la carrera de psicología tienen una idea previa de la profesión vinculada con la psicología clínica, es decir la que interviene en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas con trastornos psicológicos, en el curso de su formación descubren la multiplicidad de campos en los que puede desplegar su trabajo un psicólogo.

Además de la clínica, los campos de la disciplina abarcan la psicología educacional que estudia los procesos de aprendizaje, la psicología laboral que trabaja en la selección de personas y en la formación y capacitación de los recursos humanos, la psicología forense que aborda las problemáticas vinculadas con la criminalidad y el delito, la psicología comunitaria, la psicología orientada a la publicidad y el marketing, la psicología del deporte, la psicología de las organizaciones, etc.

Es decir, las opciones laborales de un psicólogo son amplias y diversas y es común que el estudiante avanzado de la disciplina vaya definiendo sus preferencias por algunos de los campos mencionados o por varios de ellos.

El conocimiento de los mecanismos con los que opera nuestra mente y la comprensión y explicación de nuestro comportamiento es una tarea difícil pero apasionante. A lo largo de la historia se han desarrollado distintos modos de aproximarse al tema y simultáneamente distintos modelos teóricos que ofrecen una explicación de los hechos psicológicos y una manera particular de abordarlos para su tratamiento.

El plan de estudios de la carrera de Psicología en UCES, acreditado ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), refleja este pluralismo teórico y ofrece al estudiante un acercamiento a cada una de las corrientes de pensamiento más importantes dentro de la disciplina.

Además de los conocimientos teóricos necesarios, la carrera propone una cantidad de horas de práctica profesional supervisada que garantiza al alumno la experiencia de un saber hacer imprescindible para su futuro desempeño profesional.

Con la obtención del título de grado de Licenciado en Psicología el alumno queda habilitado para ejercer la profesión de psicólogo en todos los campos de la disciplina y simultáneamente queda autorizado para acceder a cualquiera de las opciones de posgrado, tales como maestrías y doctorados que UCES incluye en su oferta académica.