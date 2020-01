La seguridad y el ingreso Locales 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Muchas veces puede ser un peligro deambular por la terminal de ómnibus en la madrugada. Los micros llegan a todas horas y por eso este es uno de los pocos lugares de la ciudad que, sea la hora que sea, vamos a encontrar gente trabajando o esperando.

Y allí es donde se plantea el tema de la inseguridad, que está inmersa en toda la ciudad, y que también afecta al sector: "en la terminal no estamos ajenos a lo que pasa a nivel ciudad y a nivel país. Nosotros contamos con seguridad privada, que eso no nos quita que estamos expuestos en un lugar que tiene mucha diversidad de gente y mucha cantidad de personas que por ahí no son ni de Rafaela", mencionó el gerente de la terminal de ómnibus local.

En tanto, dijo que "además, con el uso de cámaras que tenemos, en un circuito cerrado, estamos bastante controlados. Eso no quiere decir que haya algún arrebato o algo por el estilo, porque sucede y hemos sufrido robos de bicicletas estacionadas en nuestro estacionamiento. Nuestros guardias hacen el control de pasajeros, el control de las empresas que ingresan, los colectivos autorizados a ingresar. Estamos bastante controlados, no exentos a lo que está ocurriendo a nivel ciudad y país", dijo en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

En tanto, se refirió al ingreso de la terminal, que en su momento, fue cuestionada por el deterioro de la explanada: "hace un año cerramos un convenio con la Municipalidad por ese tema. Nosotros tomamos la concesión en el año 2009 y los deterioros empezaron a los tres o cuatro meses, donde se debía delimitar a quién le correspondía, si era por falta de mantenimiento u otra cosa. Llegamos a un acuerdo y se comenzaron a hacer los arreglos correspondientes y esperemos que este año se puede mantener toda la explanada", dijo Gunzinger.

Por último, vale mencionar que la terminal de ómnibus de nuestra ciudad cuenta con el servicio de sillas de ruedas para aquellas personas con discapacidad que necesitan viajar, o bien, bajar del propio colectivo. Además hay un servicio de rampas y cada una de las unidades están preparadas y adecuadas para poder recibir a las personas con discapacidad.