"Hubo un movimiento mayor que la primer quincena del 2019"

Para algunos las vacaciones ya han comenzado. Otros, sin embargo, empiezan a planificarla y buscan la mejor manera de llegar al destino deseado. Y en esa órbita, aparece la opción de viajar en micro.

El año 2019 no ha sido bueno para ningún sector y la gente optó por viajar menos. incluso en colectivo, donde se vio una merma en la demanda, según confirman las autoridades que están a cargo de la terminal local.

Independiente de esto, el 2020 empezó con otra manera, con otro aire, y si bien van pocos días de este año, la cosa parece repuntar. "El cierre del 2019 fue bastante complicado, donde muy poca gente ha utilizado el servicio de transporte, consecuencia de la crisis que hubo. Por ende, las empresas de transporte, por el incremento que hubo en el precio de los pasajes, hizo que la gente viaje menos y las empresas tuvieron un menor ingreso que años atrás", explicó Hernán Gunzinger, Gerente del Consejo de Administración de la Terminal de Omnibus de Rafaela.

Por su parte, aseguró que "en esta primer quincena del año 2020 hubo un movimiento mayor que la primera del 2019. Vimos que muchos adolescentes estuvieron tomando colectivos para la Costa, hacia Carlos Paz, hubo mucho demanda para el norte de la Argentina, donde ya visualizamos que puede haber una mejoría en este año a todo lo que es el movimiento determinado", mencionó, haciendo alusión a las vacaciones de este año.

Además, reconocieron desde la Terminal local que varias empresas colocaron colectivos "especiales", los famosos refuerzos, para poder cubrir todas las demandas que hubo hacia la Costa Argentina. La mayoría de las personas que viajó fueron adolescentes o personas jóvenes, y los destinos más buscados fueron Villa Gesel y Pinamar. "Para todo lo que es la Costa, existen dos líneas directas. Pero existen muchas empresas que vendieron el paquete directo a la Costa, saliendo desde Rafaela. Pero muchos eligieron viajar a Retiro y desde ahí salir hacia las localidades que eligieron", remarcó Gunzinger y agregó que "a fines del año pasado surgieron unos planes nacionales con distintos costos. En Rafaela no lo pudimos incluirlo, más allá de que hicimos las gestiones. La falta de comunicación de lo que fue ese lanzamiento impidió que estemos a disposición", en relación a algunos descuentos que aparecieron en el mercado.



ASEGURARSE EL LUGAR

El gerente del Consejo dijo que muchos llaman para comparar precios entre empresa y empresa. Además, y más allá de que no esté repleto el micro, llaman con tiempo para tener disponibilidad con los lugares y poder viajar, por ejemplo, la familia completa en asientos linderos: "siempre es importante hacer una reserva previa, en el sentido de la ubicación dentro del micro, los servicios que ofrecen y también porque ya existe una demanda, que ya estamos en condiciones de decir que fue mayor que en diciembre del 2019. Siempre se aconseja venirse hasta la terminal o llamar para averiguar las disponibilidades, sobretodo si viajan con la familia, donde hay más plazas y que todos encuentren exactamente el mismo servicio", destacó Gunzinger.

Si bien la temporada se está iniciando, desde el sector son optimistas con las demandas y ya auguran un 2020 mucho mejor, y más productivo que el año que se fue. Lo concreto es que, sea como sea, todos quieren viajar y descansar un par de días fuera de la ciudad.