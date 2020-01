Kicillof afirmó que "la costa está que estalla" Nacionales 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la temporada en "la costa "está que estalla" y destacó que ello se debe a "las expectativas" generadas por las "políticas de Estado" del presidente Alberto Fernández.

El mandatario provincial consideró que lo sucedido en Mar del Plata es una "expresión y vidriera" del resto de la Argentina.

"La gente anda con un manguito más en el bolsillo y con una perspectiva de que esto va a dejar de empeorar y, en algún ritmo, va a mejorar", analizó.

Así, evaluó que al país "hay que ponerlo a funcionar y eso requiere políticas de Estado".

"Que los salarios y las jubilaciones se empiecen a recuperar, fue una política de Estado", resaltó.

Al presentar el programa turístico y cultural "ReCreo!" en la ciudad de Mar del Plata, el gobernador aseguró: "La temporada está que estalla, está espectacular".

"Va a ser una de las mejores de los últimos cuatro años", pronosticó y afirmó que la venta de entradas para espectáculos creció un 17 por ciento.

Advirtió que "la ocupación venía en caída libre" y criticó que con el Gobierno anterior había "aumentos permanentes que generaban pérdida de poder de compra e incertidumbre respecto de cuáles iban a ser los gastos del mes próximo".

"La gente se tuvo que endeudar para pagar alimentos y servicios básicos", apuntó y argumentó que por ese motivo no se podía viajar en vacaciones.

De ese modo, atribuyó "el éxito de la temporada, en parte a las expectativas de una sociedad que está más expansiva, está con ganas".

"Y esto es realmente algo para festejar", enfatizó, aunque aclaró que "no alcanza con expectativas ni ganas, tiene que haber hechos".

"El éxito de la temporada se lo atribuyo a las políticas implementadas por el Gobierno nacional", insistió y cuestionó: "¿Qué venía pasando? Caía sistemáticamente el salario real. Esto no es ni una chicana ni una disputa partidaria: venía cayendo el salario real, subiendo el desempleo, venían aumentando las condiciones de vulnerabilidad social".

Según su criterio, "la gente tiene un mango más y si antes venía dos días ahora viene tres y si antes no iba a un espectáculo ahora tal vez va a uno".

En tanto, señaló: "Me alegro que recuperemos números turísticos del 2015 y recuperemos una dirección de crecimiento, de desarrollo y de bienestar. Eso no es otra cosa que buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires".