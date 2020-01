Bullrich y su acusación al presidente Fernández

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de "intentar desmontar la investigación" sobre la muerte del exfiscal Alberto Nisman que "avanzó hacia ser un homicidio", así como también enmarcó las declaraciones del dirigente iraní Mohsen Rabbani en esa supuesta maniobra.

"La causa de Nisman genera una situación de mucha tensión en el marco del gobierno y evidentemente es una promesa que Alberto Fernández le hizo a Cristina Kirchner, que es intentar desmontar y desbaratar la investigación judicial que avanzó hacia una hipótesis distinta a la que había avanzado mientras estaba en la Justicia nacional", sostuvo la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri.

La futura presidenta del Consejo Nacional del PRO remarcó que la causa sobre el fallecimiento del extitular de la Unidad AMIA "avanzó hacia ser un homicidio y hoy se está en la parte investigativa sobre quiénes habrían sido los homicidas".

En ese sentido, advirtió sobre una "operación de destrucción" contra Nisman y la denuncia que había realizado contra la exjefa de Estado por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA por la firma del memorándum de entendimiento entre ambos países.

La exdiputada nacional afirmó que "absolutamente" fueron coordinadas la entrevista que brindó el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, la decisión de realizar una revisión a la pericia que hizo la Gendarmería y los ataques a Nisman.

"Es una de las devoluciones de favores que Alberto Fernández le tiene que hacer a Cristina Kirchner. A pesar de las palabras del Presidente, que dijo que no iba a tener operadores judiciales, lo primero que han hecho es una operación que tiene a tres bandas: con sectores del periodismo adicto entrevistando a Rabbani; con la pericia y con la vuelta a la crítica a la vida de Nisman", lanzó.

Bullrich agregó: "Hay una operación de destrucción que está en marcha y que dependerá de la fortaleza de nuestra Justicia para no dejarse influir y manipular".

Respecto a las manifestaciones de Rabbani, afirmó que el persa "dijo que el pacto era un pacto para que Irán pudiese demostrar que no tiene nada que ver" y remarcó que eso es "muy significativo".

"Dio por hecho algo que siempre quedó en la nada. La Justicia decía que el memorándum nunca tuvo principio de ejecución. Sin embargo, Rabbani lo reconoció como una herramienta adecuada para que quede claro que Irán no fue. Es decir que el memorándum tenía un resultado escrito, prescrito, precocinado", analizó la referente opositora, que se preguntó: "¿Por qué no viene a los Tribunales argentinos a decir lo que dijo?".