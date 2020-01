Gioja hizo referencia al recorte de la coparticipación a la CABA Nacionales 12 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, calificó ayer como "mezquinos y de criterio centralista" a quienes critican la decisión del Gobierno de reducir los fondos coparticipables que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y pidió "que los porteños miren un poco al interior del país".

"Los que se oponen a la medida dispuesta por el Gobierno nacional son mezquinos y de criterio centralista" sostuvo Gioja y agregó: "La Argentina necesita que seamos solidarios con los que menos tienen, sobre todo con aquellos que el macrismo dejó bajo la línea de pobreza e indigencia", sostuvo el diputado.

Gioja señaló que "la ciudad de Buenos Aires es el distrito que más recauda vía impuestos, recibe ingresos extraordinarios por el Puerto, que es federal y no reparte con ninguna provincia, pero la Nación aporta para su mantenimiento".

En la misma línea, remarcó que el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, referente del PRO, "se benefició, en 2016, con un aumento del orden de 2,35 puntos de coparticipación".

El ex gobernador de San Juan sostuvo que "Argentina es un país con tremendas desigualdades, producto de cuatro años de mirar a los grandes centros de poder y beneficiar a los amigos de Macri".



TAMBIEN INSAURRALDE

Otro que habló del tema es Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, quien consideró que la reducción de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires es un "acto de justicia".

"Desde enero de 2016 y por decreto, (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta se apropiaron de $97.396 millones de las provincias para favorecer a CABA", apuntó en su cuenta de la red social Twitter.

"En la provincia, y en particular en el Conurbano, se sufre muchísimo el desempleo, el hambre y la pobreza. Necesitamos más recursos y para eso hace falta una mirada nacional más federal, solidaria y equitativa", sostuvo Insaurralde.