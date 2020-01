Diseñar y construir

El hermanamiento del Colegio Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 5 con L’Ordine degli architetti, planificatori paesaggisti e conservatori delle Province di Novara e del Verbano - Cusio – Ossola trajo consigo la posibilidad de vivir nuevas experiencias. Entre ellas la de conocer colegas italianos y sus amplias variedades de trabajos.

En esta edición hablaremos del arquitecto Ruggero Biondo de Novara.

Ruggero Biondo

Fascinado por el mundo de la construcción, Ruggero se acercó a él desde muy joven, comenzando a frecuentar los sitios de construcción del contratista de construcción de su padre. A lo largo de los años y sus estudios, siempre ha tratado de combinar el "hacer" diario de la construcción con múltiples aspectos de la arquitectura.

Realizó sus estudios en el Politécnico de Milán, él cuenta que tuvo la suerte de cursar en un momento donde hacían estudio de escenografía, ingeniería y arquitectura. En ese momento no se daba cuenta, pero la combinación de esas disciplinas lo ayudarían en sus futuros proyectos.

En 2004 se gradúa y después de experiencias en estudios de diseño, en 2007, comienza el proyecto Officina Creativa junto con su hermano Alessio, ingeniero civil. Éste nace del deseo de combinar arquitectura e ingeniería desde las etapas iniciales del proceso creativo y de diseño.

Allí trabajan con un equipo de trabajo flexible, según los proyectos que se van desarrollando éste puede aumentar o disminuir. Es decir, si es un proyecto grande el equipo será más grande.

En la base del trabajo del estudio existe la práctica de la construcción a la que se agrega una investigación y experimentación continua de materiales y técnicas innovadoras para enfrentar mejor cada situación de diseño y construcción. En los últimos años, junto con otros profesionales, ha obtenido reconocimiento en concursos nacionales e internacionales.

NoLogo | Architecture

Actualmente Ruggero trabaja junto a su hermano y Danielle Moro en su estudio noLogo | Architecture. Para ellos, es un contenedor que reúne la experiencia, el gusto y el know-how artesanal que caracteriza el "trabajo del arquitecto". Sin lujos, sin protagonistas; La voluntad de hacer arquitectura, leer el contexto, interpretar el espacio y acompañar al cliente hacia la consecución de un resultado. Es una realidad que combina las habilidades adquiridas en el campo del diseño arquitectónico y la ingeniería, en las que se combinan los gráficos y el diseño.

Además de los servicios relacionados con el diseño arquitectónico, el estudio desarrolla servicios de planificación urbana, tanto para el diseño de paisajes urbanos y naturales, diseño de interiores y exposiciones.

Se ocupan de lo que hay que diseñar y construir: organismos arquitectónicos complejos, restauración, espacios públicos, plazas y jardines, elementos de mobiliario, desde el principio hasta soluciones detalladas, edificios comerciales y hospitalidad. La filosofía del trabajo se resume en la fusión del conocimiento teórico y tecnológico combinado con el conocimiento de la construcción, la experiencia, el gusto y el saber hacer artesanal que caracterizan la "profesión del arquitecto". La arquitectura y la ingeniería se mezclan y combinan con gráficos y diseño.

También operan en el campo de la Ingeniería Civil con el diseño de estructuras complejas, asegurando la integración del proyecto estructural con todo el diseño de la planta necesario para la construcción de edificios de vanguardia. Pueden desarrollar un proyecto estructural desde el principio hasta el final, abordando todos los problemas relacionados con el diseño y la supervisión de la construcción.

Con los años hemos desarrollado competencias en el diseño de edificios residenciales, centros comerciales, teatros, edificios industriales, edificios históricos e infraestructuras.

Brindan soporte de ingeniería para clientes que desean construir o renovar sus edificios, poniendo a disposición nuestros conocimientos y habilidades.

El sector técnico y de servicios de arquitectura incluye todas las fases de la encuesta, obtención de permisos y gestión del proyecto, elaboración de planos ejecutivos, gestión de obras, gestión del sitio, elaboración de presupuestos y contabilidad del trabajo.

Sus obras:

Ruggero y su equipo han realizado un gran número de obras, por eso se le dificulta decidir cuál le ha gustado más. Algunas obras tienen mucho valor económico y otros más emocionales.

Uno de los proyectos que le trajo mucha satisfacción fue una casa antigua, donde el cliente quería una idea muy tradicional, pero los convenció de hacer algo más moderno. Se tuvieron que presentar ambos modelos y quedaron contentos con la idea. Fueron cambiando el modo de imaginar la casa. De una casa grande hicieron cinco casas.

Resulto satisfactorio porque el cliente en un principio no estaba seguro de lo que Ruggero quería hacer, pero después de ver los resultados le confiaron otros trabajos.

Camión Fiat / Iveco

Otra obra que impacto en su carrera fue para la empresa Fiat / Iveco. Ellos estaban realizando un concurso donde ya se habían presentado dos grandes y reconocidos estudios, pero antes de la elección para darle formalidad a la misma abrieron el concurso a algunos más pequeños.

Cuando Ruggero se enteró de la propuesta decidió participar y la idea de su equipo resultó ser la ganadora. Idearon un sistema donde acoplado se expande para formar un espacio de casi 65 mts2, integrando iluminación, audio y video. Cuando presentaron esta innovadora propuesta, ya tenían un análisis de los materiales que iban a utilizar para asegurarse por ejemplo que no superen el peso que podía soportar el camión, asegurándose de lograr un producto totalmente funcional.

Su trabajo en Vietnam:

Gracias a su pasión por las artes marciales, Ruggero tuvo la posibilidad de viajar muchas veces a Vietnam, generando amigos y contactos. Un día el embajador de Roma lo contactó para que acompañe a una persona responsable de la comunidad de Vietnam que necesitaba comprar el mobiliario para toda una casa.

Se trataba de una casa de aproximadamente 1000 mts, ubicada en Vietnam en la que querían utilizar solo material italiano. El trabajo consistía en elegir desde ventanas, pisos, luz, hasta el último detalle.

Para el fin de esa semana ya habían armado toda la propuesta, presupuesto y cerraron el contrato. Y en menos de un año finalizaron el trabajo.

Cuando vieron el trabajo terminado, le preguntaron si podía construir una casa al lado, pero esta vez con un estilo italiano, no vietnamita. Integrando y respetando ciertas reglas de la cultura vietnamita, por ejemplo, arriba de la cocina no puede estar el dormitorio, el agua no puede interferir con la cocina.

Su contacto con el Colegio de Arquitectos de Novara

En 2012 querían realizar un ambicioso festival de arquitectura llamado Novara Arquitectura, por eso se ocuparon de armar un proyecto, conseguir sponsors, y armaron un fascículo. De esta manera lograron realizarlo junto al Colegio. Esta primera edición lo ayudo a ser parte de la comisión de cultura de Novara.

Actualmente al festival Novara Arquitectura sigue realizándose, cambiando año a año la temática y persiguiendo el mismo propósito, mostrar la arquitectura a toda la gente.

Fotografías: Gentileza NoLogo | Architecture y Huayhuas Comunicación Gráfica Publicitaria.