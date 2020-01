Mirtha quería ir a Mar del Plata Sociales 11 de enero de 2020 Redacción Por Mirtha Legrand: “Quería hacer mi programa en Mar del Plata pero el canal dice que los números no cierran, y habrá que creerles”. A pesar de que no hará temporada, la conductora viajó a La Feliz y se quedará durante varias semanas para ver los espectáculos. Volvió a lamentar la decisión de las autoridades de El Trece .

Mirtha Legrand viajó a la ciudad balnearia, en donde se quedará durante varias semanas para disfrutar de sus salidas nocturnas y ver los espectáculos de la temporada teatral. A pesar de que este año no hizo su clásico programa desde el Hotel Costa Galana, la conductora no dejó de asistir a La Feliz y continuar con su rutina como si estuviera trabajando, difundió Teleshow.

Sin embargo, volvió a lamentar la decisión de las autoridades de El Trece que le negaron la posibilidad de realizar sus ciclos desde allí, incluso cuando la diva había reconocido que “lo haría gratis”. “Lamento muchísimo no hacer mi programa. Yo quería hacerlo en enero, pero el canal dice que los números no cierran. Habrá que creerles”, sostuvo en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

“Igual, voy a disfrutar. Yo voy al disfrute”, destacó y adelantó que regresará a la televisión el sábado 7 de marzo.

Con respecto a su agenda en Mar del Plata, la artista aclaró que recién el sábado comenzará a salir de noche y aún no decidió cuál será el primer espectáculo que irá a ver. También explicó que viajará unos días a Buenos Aires para hacer trámites pero que luego regresará a la ciudad balnearia. “Me voy a quedar mucho tiempo y voy a ir a ver todas las obras”, agregó quien demostró que está al tanto de la taquilla teatral: sabía que la primera semana la lideró Roberto Moldavsky y que ésta la encabeza Desnudos, la obra de Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Mercedes Scápola y Sabrina Rojas.

Por otro lado, opinó sobre la inclusión de Marcelo Tinelli en la política con el plan contra el hambre. “Hay que hacer lo que uno quiere, lo que le da felicidad. Es un hombre que está capacitado para hacer eso. Yo no participaría. Quiero hacer mi trabajo y nada más. Quiero ser feliz”.

Por otro lado, afirmó que es “feliz” pero se manifestó preocupada por la situación que atraviesa la Argentina. “Me angustia, quiero que salgamos adelante. Va a costar muchísimo, quiero ver bien a la Argentina. Amo mi país y a los argentinos. Quiero que todos vivan bien, que tengan dinero, que puedan llevar a sus chicos al colegio”, dijo y advirtió: “Pago mis impuestos y pago fortunas”.