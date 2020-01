Munguía debuta en peso mediano Deportes 11 de enero de 2020 Redacción Por BOXEO

El legendario Oscar de la Hoya fue claro en sus palabras: "A Golden Boy siempre le gusta empezar el año con una explosión, y este 11 de enero no será la excepción", dijo el hoy presidente de Golden Boy Promotions.

Y no miente el ex campeón mundial, porque este sábado (23hs) subirá al ring una de las máximas figuras del boxeo mexicano, el tijuananse Jaime Munguía, que llegará a su primera pelea en la categoría Mediano con un impactante récord de 34 peleas, de las cuales ganó 27 por nocaut y no perdió ninguna.

Enfrente estará el irlandés Gary "Spike" O'Sullivan (30-3, 21 nocauts), un típico peleador irlandés de esos que nunca bajan los brazos, y que a su vez le suma una mano pesada, de noqueador. El combate será a 12 rounds que se realizará en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Tras cinco defensas en Superwelter, Munguía subirá a Mediano para este combate buscando nuevos retos en la división de los 72.500 kilos. Por ese "salto" de categoría es que Munguía debe llegar a tener una puesta a punto excepcional. No puede fallar a la hora del pesaje oficial, que se realizará el viernes 10 y -lo más importante- tampoco debe perder potencia en sus puños por el efecto del "engorde".



BOXEO EN LA FELIZ



Este sábado habrá una nueva velada boxística en Mar del Plata, en el Palacio de Los Deportes, desde las 22hs y con televisación en vivo a través de TyC Sports. En el combate estelar, el ascendente marplatense Lucas “El Tornado” Bastida (12-1, 6 KOs) se enfrentará al férreo chaqueño Gonzalo “El Terrible” Chaparro (9-4-1, 5 KOs), en disputa del título sudamericano mediano, que se encuentra vacante. Además, en el combate de semifondo de la noche, el bonaerense Claudio “Chaíto” Daneff (9-1-1, 6 KOs), se enfrentará al cordobés Leonardo “La Centella” Ortega (4-5, 3 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en la división ligero y a la distancia de seis asaltos.