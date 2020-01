Se conoció el fixture del Regional

El Consejo Federal dio a conocer los cruces de cada una de las zonas de la cuarta categoría del fútbol argentino. Los cuatro mejores subirán al Federal A para la temporada 2020/2021.

Los cuatro clubes afiliados a Liga Rafaelina de Fútbol, que participarán del próximo Torneo Regional Federal Amateur, ya conocen las fechas de cada partido.

El debut para 9 de Julio será en Sunchales, visitando al Deportivo Libertad el 2 de febrero, quedando libre en dicha zona 1 Brown de San Vicente. El elenco ‘Verde’ arrancará en la segunda recibiendo a los ‘Tigres’. Para los ‘Julienses’ el estreno en el Germán Soltermam será por la fecha 3 y ante Brown.

Por otro lado, Ben Hur, que forma parte de la zona 3, comenzará como local en el estadio Néstor Zenklussen con el rival de la Liga Santafesina, aún por definir.

En dicha zona Litoral Sur, en la primera ronda clasificatoria, habrá seis zonas de 3 equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasificarán a la próxima instancia el primero y segundo de cada zona, pasando así 12 equipos.

En la segunda ronda, se formarán tres zonas de cuatro elencos cada una. Tendrán el mismo sistema de disputa (todos contra todos a ida y vuelta), clasificando a la tercera ronda los primeros de cada zona, más el mejor segundo de la general (se computan todas las zonas).

La tercera ronda, conformada por 4 elencos, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, y el primero se clasificará a la Etapa Final.



El fixture para los elencos de Liga Rafaelina de Fútbol:



Fecha 1 (02/02)



Zona 1: Dep. Libertad vs 9 de Julio. Libre: Brown San Vicente. Zona 3: Ben Hur vs Santa Fe. Libre: Atlético San Jorge.



Fecha 2 (09/02)



Zona 1: Brown San Vicente vs. Dep. Libertad. Libre: 9 de Julio. Zona 3: Atlético San Jorge vs Ben Hur. Libre: Santa Fe.



Fecha 3 (16/02)



Zona 1: 9 de Julio vs Brown San Vicente. Libre: Dep. Libertad. Zona 3: Santa Fe vs Atlético San Jorge. Libre: Ben Hur.



Fecha 4 (23/02)



Zona 1: 9 de Julio vs Dep. Libertad. Libre: Brown San Vicente. Zona 3: Santa Fe vs Ben Hur. Libre: Atlético San Jorge.



Fecha 5 (01/03)



Zona 1: Dep. Libertad vs Brown San Vicente. Libre: 9 de Julio. Zona 3: Ben Hur vs Atlético San Jorge. Libre: Santa Fe.



Fecha 6 (08/02)



Zona 1: Brown San Vicente vs 9 de Julio. Libre: Dep. Libertad. Zona 3: Atlético San Jorge vs Santa Fe. Libre: Ben Hur.