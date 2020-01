Ganó la 'Gloria' Deportes 11 de enero de 2020 Redacción Por BASQUET

Instituto festejó en el estadio Ángel Sandrín al conseguir su primera victoria del 2020 derrotando a Boca Juniors por 76-68, en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo del "Sepo" arrancó ganando el partido pero, poco a poco, la visita comenzó a hacer pesar su juego. El primer parcial fue para los de Alta Córdoba, 21-18.

En el segundo capítulo, el Xeneize siguió moviendo el balón y el resultado se vio materializado en el marcador. En el tercer capítulo apareció Santiago Scala y su mano caliente para los tiros de tres. Una aguerrida defensa gloriosa y un parcial de 14-6 le permitieron a Instituto dar vuelta el tanteador y llevarse el penúltimo parcial por 54-53.

El último parcial fue todo a pedir de Instituto. Desde la banca, Scala siguió efectivo desde la línea de tres y la Gloria comenzó a perfilar el triunfo. El resultado final fue 76-68 y el plantel de Sepo encarará lo que viene con mayor tranquilidad.



Otros resultados: Argentino 84 vs Comunicaciones 93, Quimsa 93 vs Regatas 89. Hoy: 21hs Weber Bahía vs Peñarol, 21.30hs Gimnasia (CR) vs Estudiantes (C), La Unión Formosa vs Deportivo Libertad.