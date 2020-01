Preocupa a los comerciantes Locales 11 de enero de 2020 Redacción Por Aseguran que no tienen monedas para dar vuelto y que esta medida dispuesta por el BCRA los perjudicará aún más en sus negocios. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió la extensión de su uso por seis meses.

Con la finalidad de sacar de circulación los billetes deteriorados, hace dos años, el Gobierno lanzó un programa que incluyó la eliminación del billete de 2 pesos, ahora es el turno del de 5 pesos y las quejas por parte de los comerciantes no cesan: "No tenemos monedas para dar vuelto, cómo vamos a resolver el dilema", aseguraron. Los billetes de 5 pesos saldrán del circuito y dejarán de tener poder cancelatorio a partir del 1 de febrero, es decir, se podrán utilizar en todos los negocios y comercios del país hasta el 31 de enero, inclusive, para cualquier tipo de transacción. Entre el 1 de febrero y el 28 de ese mes, las entidades financieras tendrán la obligación de recibir los billetes de 5 pesos para su canje o acreditación en cuentas de sus clientes. Frente a esta realidad, que no es nueva, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó una extensión de su uso por 180 días. Si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aún no ha brindado una respuesta certera, el pedido ha tenido adhesión no sólo de los comerciantes sino, en el caso de la provincia, de la Federación Económica Mendoza (FEM) que exige una pronta solución al flagelo.

A la hora de hablar de los perjudicados por la ausencia de monedas en el mercado aparecen dos grupos, por un lado, los comerciantes y, por el otro, los consumidores. Ambos brindan sus razones para estar disconformes con las medidas impuestas por el Gobierno, ya que aseguran que pierden frente a la decisión.

En este sentido, el último martes, la CAME hizo un pedido formal al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, solicitándole una prórroga por 6 meses para extender el poder cancelatorio y la aceptación por parte de las entidades financieras del billete de 5 pesos. "El objetivo de la solicitud es para salvaguardar los intereses de las pequeñas y medianas empresas de todo el país, ya que el billete sigue utilizándose con frecuencia en el comercio pyme, ante la falta de circulación de la moneda que lo reemplaza", aseguró a El Sol Fabián Tarrío, vicepresidente comercial de CAME.



¿Y LAS MONEDAS?

No obstante, se dice que en algunos bancos están, pero no en todos y no se entregan al público en general. De acuerdo a lo referido por Sergio Giménez, de la Bancaria, tanto Mendoza como varias provincias del interior del país no recibirán monedas de 5 pesos en los próximos días ni meses. "El flete es costoso y el BCRA no está dispuesto a pagar por él, por lo tanto, no han ideado un operativo para entregar monedas a las provincias alejadas de la Capital Federal", anunció. Actualmente circulan 459,6 millones de unidades de este billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso. El billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateado con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al papel. Comenzaron a ser emitidos en 1.998 y desde el 1° de agosto pasado, cuando se anunció la salida de circulación, ya se retiraron del mercado 50 millones de billetes.