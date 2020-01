Los docentes privados endurecen su posición Locales 11 de enero de 2020 Redacción Por La semana que viene tienen previsto pedir al Ministerio de Trabajo que multe a las escuelas que no pagaron los salarios en tiempo y forma.

FOTO ARCHIVO CON PROBLEMAS. Algunos docentes plantearán sus reclamos.

La situación de los docentes privados es muy particular. Por un lado, trabajan para escuela conducidas por administradores que no pertenecen al Estado. Pero, por otro, la mayoría de esos establecimientos dependen de los subsidios del Estado para funcionar y pagar los sueldos.

Mientras el gobierno provincial transfirió esos subsidios en tiempo y forma, las escuelas privadas no tuvieron inconvenientes para abonar salarios. Sin embargo, el mismo gobierno de Santa Fe planteó un cronograma de pagos a sus empleados que incumple los plazos legales y se extiende, el algunos casos, hasta el 15 de enero.

En medio de este contexto, Sadop Santa Fe reconoce que existen problemas a raíz de la crisis, pero plantea que sus empleadores pertenecen al sector privado y por ese motivo plantean sus reclamos frente a quienes tienen la obligación de abonar los sueldos.

Por ese motivo, el titular del gremio, Pedro Bayúgar, adelantó en el programa Creo, que conduce José Curiotto en Aire de Santa Fe, que la semana que viene se presentarán ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para pedir que se multe a las escuelas que no están pagando salarios dentro de los plazos legales correspondientes.

"Ha vencido el plazo de ley para que nuestros empleadores cumplan con su obligación y compromiso de pagar diligentemente a sus empleados y, salvo contadas y honrosas excepciones, la gran mayoría ha decidido olvidar sus obligaciones, dejar de lado sus compromisos y tirar en saco roto sus prédicas sobre la justicia social, la solidaridad y las parábolas ejemplares. Los docentes y no docentes de escuelas privadas, en su gran mayoría, no hemos cobrado nuestro sueldo de diciembre pasado porque nuestros empleadores no hicieron lo que tienen que hacer: pagar puntual y legalmente a sus empleados", planteó el sindicato.

Y si bien no desconocen lo que "muchos empleados públicos están pasando por la inconsulta e intempestiva decisión del Estado provincial" de fijar este cronograma de pagos, "la Provincia no es nuestro empleador. A nosotros, nos designa nuestro empleador, nos anima o desanima nuestro empleador y hasta, a veces, nuestro empleador se da el lujo de despedirnos. Ahora es hora de pagar, y algunos se hacen los distraídos".

Finalmente, Sadop lanzó una advertencia: "Esta vez quizá nos toque cumplir la función del yunque, prontamente haremos como el martillo, pegaremos con fuerza y precisión ante los que hoy se borraron, no cumplieron o simplemente no fueron sensibles ni diligentes".