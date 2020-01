Costamagna y Aviano visitaron Rafaela y trataron la agenda comercial y de servicios Locales 11 de enero de 2020 Redacción Por Este viernes por la tarde se concretó la primera visita institucional y de trabajo entre el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. También estuvo el Secretario de Comercio Interior.

FOTO PRENSA CCIRR AUTORIDADES LOCALES Y PROVINCIALES. El CCIRR recibió a Daniel Costamagna, Juan Marcos Aviano y Maria Betania Albrecht, quienes estuvieron acompañados por el intendente local.

Fue un primer encuentro que duró alrededor de 2 horas en donde todos los referentes del sector comercial y de servicios de la ciudad, junto a autoridades del Centro Comercial e Industrial, el Intendente de la ciudad Luis Castellano y el y el secretario municipal de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti, plantearon la amplia agenda de temas ante el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, el rafaelino Daniel Costamagna, el Secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano y la Directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa al Consumidor, la rafaelina Maria Betania Albrecht .

Andrés Ferrero, como titular de la entidad, agradeció la presencia de los funcionarios provinciales, y destacó la receptividad a la hora de escuchar la extensa agenda comercial y de servicios que tiene la ciudad y en donde la competencia desleal, el acompañamiento para la obra de refuncionalización del microcentro, y las iniciativas para fomentar los paseos comerciales a cielo abierto estuvieron expuestas.

Costamagna brindó algunos conceptos generales respecto de la impronta que tendrá el ministerio a su cargo. En este sentido, le dio fuerte importancia al hecho de haber incorporado el área de ciencia y tecnología, ya que uno de los principales objetivos serán que la innovación se acople transversalmente con los diferentes sistemas comerciales, industriales y de servicios que hay en la provincia.

Por su parte Aviano desarrolló ante la prensa los principales lineamientos de la secretaría a su cargo y dijo que “la idea es que este sea un ministerio en el que se pueda trabajar transversalmente; los principales temas de agenda con la ciudad, la región y el Centro Comercial, tiene que ver con el comercio electrónico, con la interrelación que vamos a tener con el municipio ya que los principales centros de consumos están en las principales ciudades y sus alrededores”.

En relación a la impronta que Santa Fe le va a dar al programa “precios cuidados”, Aviano explicó que ya se ha comenzado a charlar con supermercadistas santafesinos para la implementación de una versión provincial complementaria del programa, aclarando que intentarán que autoservicios que consideran que este programa no los contempla, le explicarán que nos es así. Además el funcionario invitó a la entidad a participar del "Consejo Provincial de Promoción del Comercio y el Consumo" un espacio público-privado e interinstitucional que promoverá en el corto plazo.



Por su parte, el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología destacó la importancia que tienen hoy por hoy los Centros Comerciales a Cielo Abierto y que se encuentran analizando alternativas para desarrollar herramientas financieras competitivas destinadas a pequeños comerciantes.

En ese sentido se entusiasmó con fortalecer la cultura de las ferias que son a nivel mundial una práctica muy aprovechada en las grandes urbes y también en las pequeñas localidades, al igual que los paseos comerciales en donde el consumidor está cerca del que produce y eso es muy bueno destacó incentivando sobre todo a los más jóvenes a involucrarse y a reconstruir el vínculo con la familia, y recobrando el valor del trabajo.

“Muchas veces uno busca las soluciones de las cosas por un lado y las soluciones son conjuntas y hay que entenderlo así, donde debemos abordar como temática la inclusión de los jóvenes al trabajo, en que se vuelva a compactar la familia y que realmente esos jóvenes puedan tener la opción y puedan internalizar la cuestión del trabajo y eso pasa no sólo por la educación sino también por tener esa familia compacta y entender lo que es el valor del trabajo. Nosotros vamos a pensar de diferentes emprendimientos bovinos, caprinos, piscicultura, tenemos 500 kilómetros de ribera en el Paraná donde se pueden crear pacúes, sábalos. Tenemos esquemas cooperativos donde vamos a hacer pequeñas cooperativas que tienen que ver con estas cosas, de la producción del queso en pequeñas escala, de nueces como hay acá en Rafaela”, señaló Costamagna.



Lograr mayor articulación intra e intergubernamental (entre municipio, provincia y nación, tanto en lo vinculado a lo laboral, sanitario e impositivo) para mitigar los efectos nocivos del comercio informal y la competencia desleal. Todos los sectores (calzado e indumentaria, supermercados y almacenes, perfumerías y joyerías, repuesteros, electricistas y afines, constructores, geriátricos y jardines de infantes, etc.) están reclamando mayores controles públicos de todos los niveles. Estabilidad fiscal para el sector empresarial, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios.

Desarrollar un proyecto integral de refuncionalización del microcentro de la ciudad que contemple la remodelación de las veredas, soterramiento de los servicios, cambio de la iluminación a LED, ordenamiento de la cartelería, mejoramiento de los canteros centrales y del arbolado en general, reforma del anillo central de la plaza "25 de Mayo", expropiación y reforma del inmueble de los ex Almacenes Ripamonti, entre otros conceptos; todos ellos centrados en la necesidad de mejorar la experiencia del peatón.

Impulsar una estrategia integral de desarrollo turístico en Rafaela. La Comisión de Turismo de Rafaela, un espacio que integramos junto a otras entidades con el auxilio operativo de ACDICAR, viene promoviendo el desarrollo de una política que potencie el turismo como factor de competitividad y generación de empleo en la ciudad. En ese marco, se encuentran en desarrollo una serie de circuitos turísticos (industrial, ambiental, académico, cultural, etc.) que necesitan de un apoyo provincial para lograr concretarlos.

Desarrollar un polo de diseño e industrias creativas que funcione como espacio de trabajo colaborativo y que tenga como objetivo potenciar los vínculos entre los diversos actores que forman parte de la economía creativa a nivel local y nacional, promoviendo el diseño de forma práctica en la sociedad, a través de la comprensión de las interacciones sociales, los rasgos distintivos y las políticas locales.

Potenciar el evento #SerMarketingOPEN: este año está prevista la organización de la 5º edición de esta iniciativa que convoca a más de 400 personas y oradores de alto nivel en temas vinculados a la gestión empresarial: transformación digital, publicidad y marca, experiencia del cliente, RSE y sustentabilidad, desarrollo emprendedor, liderazgo, motivación, ventas, etc.



Además de los mencionados funcionarios, estuvieron presentes: Andrés Ferrero (Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región), Gabriel Rivarossa (ex Vicepresidente del CCIRR), José Frana (Presidente de la Comisión de Comercio y Servicios), Raúl Arduino (representante del CCIRR en FECECO), Florencia Muriel (CCCA Paseo del Centro), Hernán Heinzmann (CETAR), Federico Sepliarsky (ex Director General del CCIRR), Alejandro Rossa (CEPAR), Oscar Parra (ex Presidente del CCIRR), Guillermo Signorini (CCCA Paseo Roca), Mariana Sereno (CCCA Paseo del Centro), Claudio Volta (CDCV), Laura Constantín (CPMRR), Claudio Bernini (CRESE), Pablo Menara (Acerma - Menara), Luis Laorden (Acerma - Menara), Sergio Santi (BZA Group), Silvia Ibarra (Coordinadora de CCCA), Daniel Frana (Director Ejecutivo de ACDICAR), José Sánchez (Gerente de CETAR), Iván Acosta (Director General del CCIRR), Mauro Soffietti (Secretario Técnico del CCIRR), Mariana Pérez (Secretaria Técnica del CCIRR).