Llegan los “precios cuidados” a las góndolas

El gobierno nacional relanzó hace algunos días el programa “precios cuidados”, que incluye una lista de 310 productos, con el regreso de primeras marcas y una baja promedio de precios del 8%.

En Rafaela por ahora se ven algunos productos pero se estima que para la próxima semana ya las góndolas cuenten con todos los productos con la señalización renovada para que el consumidor los visualice rápidamente.

“En realidad este es un relanzamiento y ya habían productos que formaban parte de este acuerdo y ahora hay algunos que salen y otros que se incorporan y esto puede llegarse a demorar unos días debido a cuestiones administrativas. Al incorporarse productos que probé un determinado proveedor, depende de cada firma si los estaba comercializando o no por eso digo que es cuestión de papeles pero que rápidamente se va a acomodar”, manifestó el gerente de uno de los grandes supermercados de la ciudad.

Otro de los supermercadistas señaló que prácticamente hoy es el programa que más los ocupa debido a la logística y a las reiteradas consultas de los consumidores.

“Cuando se definen los productos y llegado el caso que cuando alguno de los que queda dentro del plan la empresa no lo venía trabajando, hay que hacer el acercamiento entre las empresas, incorporarlo como proveedor y ese es un trámite administrativo que lleva dos o tres días, después generar la compra y la cadena logística y aunque uno quiere acelerar los tiempos, no se puede”, explicó el supermercadista consultado.

Además consideró que la incorporación de nuevos productos y sobre todo de la incorporación nuevamente de primeras marcas van a hacer tentador al programa, con consumidores más atentos, selectivos y exigentes.

Cabe señalar que cualquier rafaelino que hoy concurra a su supermercado habitual va a encontrar un porcentaje muy alto de productos de “precios cuidados” que ya están señalizados con las cenefas correspondientes a este programa nacional y puede haber algunos otros que estén por ahora faltando.

En todas las ediciones anteriores de “precios cuidados” las firmas que funcionan en Rafaela hay tenido un buen cumplimiento y se han preocupado por tener estos productos identificados en las góndolas, y los titulares de los comercios manifiestan que “cuando se asume un compromiso hay que cumplirlo y si ayuda a nuestros clientes mucho mejor”.



LA VUELTA DEL IVA

A LOS PRODUCTOS

Ante la preocupación de los consumidores por la vuelta del IVA a la canasta de productos básicos, desde los supermercados señalan que la suba fue escalonada y no significó un traslado completo de los porcentuales de este impuesto e incluso aseguran que hay productos que al integrar el programa de “precios cuidados” no sufrieron modificaciones.