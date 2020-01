Se desató una guerra de "tuits" entre el oficialismo y la oposición Nacionales 11 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Distintos funcionarios del Gobierno utilizaron ayer las redes sociales para valorar el primer mes de gestión de la presidencia de Alberto Fernández y algunas de las principales figuras de Juntos por el Cambio les salieron al cruce por el mismo medio.

Los casos destacados fueron los de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien criticó el estado en el que encontró esa cartera y recibió una dura respuesta por parte de su antecesora, Patricia Bullrich, y el del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que fue cuestionado por el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

En su cuenta de Twitter, Frederic sostuvo que "el Ministerio de Seguridad estaba vaciado como institución" y agregó: "Hace un mes llegamos a un Ministerio con deudas de servicios básicos de las Fuerzas de Seguridad, trabajadores destratados, sin tareas, superposición de cargos y funciones, con áreas abandonadas".

"¿Es usted o CFK quien escribe?", la cruzó Bullrich poco después, al tiempo que remarcó que su gestión al frente de esa cartera "se defiende con datos, no con relato, y tiene la aprobación de la mayoría de los ciudadanos y las Fuerzas de Seguridad".

La ex ministra y actual dirigente del PRO le espetó además que "con sus medidas atenta contra la seguridad de las personas, desconoce la división de poderes, y actúa destructivamente".

De Pedro fue otro de los funcionarios del nuevo Gobierno que utilizó las redes para poner de relieve el primer mes de gestión y señaló: "Hace un mes empezamos una nueva etapa con fuertes desafíos y un nuevo orden de prioridades".

"Encontramos provincias abandonadas y en una extrema fragilidad financiera, lo que nos motivó a trabajar en un nuevo Consenso Fiscal para devolverles autonomía y acceso a más recursos", sostuvo el ministro del Interior.

En su cuenta de Twitter, Negri replicó la publicación y aseguró que "no es verdad" lo que dijo el funcionario nacional porque, según dijo, "en 2015, cuando Cambiemos asumió el gobierno, 17 provincias tenían déficit en sus cuentas públicas" y "en 2019, eran 20 las que tenían superávit".

"No fue magia, fue el respeto absoluto al federalismo", remató el diputado nacional por Córdoba, utilizando una frase popularizada por el kirchnerismo.