Balance "positivo" tras cumplir el primer mes de gestión del presidente Fernández

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Tras asumir el pasado 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández dijo ayer que el balance de su primer mes de gestión es "positivo", y le pidió a los sectores que "tienen que hacer el aporte, que no se enojen".

"En mi caso (el balance), es positivo, hemos logrado tranquilizar la economía, poner en marcha algunos proyectos que garantizan la recuperación del trabajo y la inversión", señaló el mandatario nacional.

En declaraciones a la prensa, sostuvo: "Estoy contento porque lo que dijimos, lo cumplimos".

"El orden de las cuentas del Estado esta vez no lo van a pagar los que menos tienen, y les pido a quienes tienen que hacer el aporte que no se enojen, que entiendan la situación en la que estamos. Hubiéramos querido que no fuera así, no exigirle a nadie tanto, pero hay que hacerlo", subrayó el Presidente.

Ante una consulta sobre la molestia de la clase media por algunas medidas oficiales, el jefe de Estado dijo que no entiende ese discurso.

"Ese discurso de que la clase media se enoja yo no lo entiendo mucho, porque la clase media cuando vea cómo se reactiva la economía porque los sectores más bajos empiezan a consumir va a ser la más beneficiada", destacó el mandatario nacional.

Fernández se expresó así a la salida del curso de capacitación en políticas de género del que participaron todos los integrantes del Gobierno nacional en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Es necesario que la sociedad tome conciencia de la desigualdad entre el hombre y la mujer, y de lo imperdonable de la supremacía del hombre ante la mujer", expresó Fernández.

Durante el encuentro, brindaron una charla la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la socióloga Dora Barrancos, excandidata del Frente de Todos.