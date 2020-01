El país se está moviendo en una dirección positiva

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, resaltó que el Gobierno de Alberto Fernández "se va moviendo en una dirección positiva", ya que ha anunciado medidas cuidando "que las cuentas fiscales no se vean afectadas".

"El Gobierno argentino ha anunciado medidas importantes para proteger a los más vulnerables y tratar de estabilizar la situación, en un contexto en el que las cuentas fiscales no se vean afectadas", sostuvo el directivo.

En ese sentido, evaluó que "cualquier aumento del gasto para atender estos objetivos debe ir de la mano de un aumento de ingresos que lo financie de manera sana".

Werner aseguró que el Fondo Monetario espera de la Argentina un plan económico "más detallado de mediano plazo".

"Estamos observando lo que están haciendo; todavía un plan más detallado de mediano plazo no está en la mesa, pero llevan menos de un mes en el Gobierno. No obstante, estas primeras medidas nos hacen ver que el Gobierno se va moviendo en una dirección positiva", resaltó.

Werner subrayó, además, que "es importante" que haya "un diálogo ya más profundo, más detallado" y añadió: "Como lo expresó el ministro de Economía (Martín Guzmán) y el propio presidente (Alberto) Fernández, ellos sienten que están listos para empezar a tener un diálogo con nosotros".

El Gobierno quiere presentar en el corto plazo un plan para reestructurar los vencimientos de deuda: para ello debe negociar con el FMI (que es el principal acreedor del país) y también con los bonistas privados.

En su exposición frente a la Asamblea Legislativa, el 10 de diciembre último, Fernández dijo que "no hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece" y que "buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI".