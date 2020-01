Kicillof afirmó que la oposición le "sacó recursos" a la Provincia

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó a la oposición de "sacarle recursos" a la Provincia con las modificaciones que logró imponer en la Ley Impositiva.

"La oposición nos sacó recursos y benefició a determinados sectores, que son los que tienen propiedades más grandes", se quejó el mandatario provincial.

Según dijo, "la idea fue mantener ajustado y actualizado (los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural) a la inflación del año pasado, que no es culpa nuestra que haya sido del 55%".

Así, resaltó: "Nuestra idea es que todos los recursos que tengamos, los pondremos al servicio de la producción y el empleo, aunque la oposición nos siga desfinanciando".

En ese sentido, insistió en que "todos los esfuerzos de la Provincia van a estar en la producción y el empleo" y subrayó que se necesitan "créditos para los sectores productivos".

A su criterio, el Estado "es un buen actor de esta idea de que haya un esfuercito mayor de los que más tienen" y pidió hacer foco "en los que más necesitan".

El gobernador sostuvo que durante la gestión de María Eugenia Vidal "ellos pensaban en determinados sectores, a los que les fue muy bien".

"Durante la gestión anterior, los sectores más concentrados fueron beneficiados. Por eso no me llama la atención que traten de legislar a favor de esos sectores", sostuvo Kicillof.

"El Gobierno anterior tenía una visión muy equivocada. Hablaban del derrame. Nosotros decimos que tiene que haber mercado interno. Y eso es bueno para la clase media", consideró.

Por otra parte, el gobernador afirmó que la deuda que dejó la gestión de Mauricio Macri y de Vidal "es un torniquete a los recursos nacionales y provinciales".

"Por eso, la deuda tiene que encaminarse. Macri generó que la recaudación y los recursos vayan por la canaleta de los intereses de deuda. Eso hay que resolverlo", enfatizó.