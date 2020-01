Insectos del verano: peligros y precauciones

El verano es una estación muy fructífera tanto para nosotros como para el resto de animales: aves, insectos, roedores. Son épocas ideales para la reproducción y, además, abundan los alimentos, el tráfico de personas aumenta, las temperaturas son mucho más amables. El problema aparece cuando un número elevado de esos animales deciden pasar el verano en masa en nuestros hogares y eso conlleva molestias, transmisión de enfermedades, picaduras, daños económicos, etc.

Sobre estos temas relacionados con las vacaciones y qué debemos tener presente, Jorge Frana, ingeniero agrónomo del INTA Rafaela, expuso en charla con La Mañana de ADN 97.9 FM que "durante el verano, los insectos adquieres crecimientos poblacionales, y algunos, como pueden ser los mosquitos, suelen ser molestos, y en particular, haciendo referencia al dengue, se trata del nombre de una enfermedad promovida por un virus que es transmitido por la hembra del mosquito, y ahí está el peligro. En realidad, son más peligrosos en zonas tropicales y subtropicales, y también en la zona sur, por eso podemos encontrar algunos casos en esta región. Y para eso, nada mejor que hacer una prevención, y creo que nadie olvida las recomendaciones que se hicieron en el pasado cuando hubo ese recrudecimiento de la enfermedad, donde hay que promover el cacharreo, o sea, tratar de eliminar todos esos contenedores que tenemos sin uso en nuestros patios o macetas vacías donde después reciben el agua de lluvia y no se genere la posibilidad de multiplicar al mosquito, donde la hembra pone los huevos y la larvita de los huevos se alimenta de algas o materia orgánica que hay en suspensión en el agua para que luego esa combinación de lugar al adulto. Además, la hembra es la única que chupa sangre, ya que la necesita para producir la proteína que da lugar después a los huevos. Con la hembra se produce la multiplicación de ese virus cada vez que pica a una persona si es que está infectada, obviamente".

Acerca de las fuentes de peligro, Frana expuso que "normalmente, los insectos acuáticos se presentan en lagunas, lagos o ríos, pero en este caso, el volumen de agua es extremadamente pequeño para que se reproduzca el mosquito. Igualmente, lo que vale es que tenemos que tratar de eliminar esos contenedores de agua de nuestros patios que pueden dar lugar a recibir el agua de lluvia".

Posteriormente, cuando se le preguntó cómo detectar la enfermedad en una picadura, Frana comentó que "mucho de la enfermedad no puedo hablar, pero sí del organismo biológico del vector, pero lo que puedo mencionar es que si una persona tiene síntomas gripales durante el verano, lo mejor que puede hacer es concurrir de manera urgente al médico como para actuar de manera temprana. Lo que nosotros podemos sospechar que es una simple gripe, después puede derivar, por un progreso de la enfermedad, en una hemorragia, y ahí está la peligrosidad del dengue o fiebre hemorrágica".



LOS ARACNIDOS

Otra gran preocupación que hay en estos días son los presencia de alacranes, que son peligrosos sobre todo para los chicos. Con respecto a esto, el ingeniero opinó que "el alacrán es un arácnido que se encuentra en cualquier época del año, ya sea en verano, como en primavera o en invierno. Lo que podemos decir es que son organismos depredadores, ya que para buscar la presa, se movilizan por todos lados. Normalmente son de ambientes naturales, pero son organismos que se adaptaron también, o se pueden llegar a adaptar, en condiciones de urbanización. Así se lo puede encontrar en el patio de cualquier vivienda, cloacas, resumideros, desagües, etc, donde ahí pueden llegar a convivir la cucaracha, una de las presas principales, porque es la que más abunda. Los depredadores se quedan generalmente donde abunda la presa, por eso buscan cualquier tipo de presa. Siempre digo que el humano no es considerado presa para el escorpión o alacrán, de manera tal que ellos nunca nos van a atacar. Obviamente, si uno por accidente los aprieta, ellos se van a defender, y allí es donde ocurre ese accidente de la picazón, donde ellos nos inyectan el tóxico y ahí está la peligrosidad. En cuanto al cacharraje, la mejor medida es poner las rejillas metálicas tipo mosqueras en todos los desagües que uno tenga, ya sea en el baño, cocina, patio y hasta en los bidet, o sea, impedir el paso de la comunicación exterior hacia el interior. Y debajo de las puertas, también hay que evitar que pasen al interior de las casas y hacerles la vida imposible, ya sea con bolsas de arena alargadas o papel de diario bien dobladito, etc. No hay que dejar ningún tipo de orificio alguno, porque ellos tienen la capacidad de hacerse chiquitos".

Sobre las diferencias con el escorpión, Frana aclaró que "el organismo es el mismo. Todos los alacranes que he recibido aquí en la ciudad son de la misma especie, y es la especie ponzoñosa por excelencia en Argentina. Así que, lamentablemente, es el más peligroso que tenemos aquí en la zona. De todos los que identifiqué, solamente uno, procedente de Brinkmann, era distinto y menos ponzoñoso. Por eso hay que tener cuidado, pero siempre hago la salvedad, para no alarmar a la población, de que la dosis de ponzoña, la peligrosidad de la dosis que inyecta el alacrán está en función del peso de la persona. Por eso, los bebés están en mayor riesgo que una persona adulta. Así que también hay que poner énfasis en las prevenciones sobre todo en los chiquitos, sobre todo cada vez que uno va a acostar a un nene en las casas donde ya se ha observado la presencia de algún alacrán. Sacudir bien las sábanas y que no toquen el suelo, no dejar ropa tirada en el suelo, sacudir enérgicamente los calzados para promover el desprendimiento del animal".

Ante la consulta de que si es verdad como dicen que en donde hay uno hay varios, respondió que "no, para nada. Son mitos que ocurren y eso es fácil de demostrar. Puede ser que si hay alta densidad, donde se encuentre uno se pueda encontrar un par más, pero el humano siempre dice que si aparece uno, también está la pareja. Pero ese mito se rompe por el hecho de que los alacranes, en especial esta especie, son hembras que producen crías sin intervención del macho, entonces no existe el macho de esta especie".

Por último, Frana hizo mención a algunas presencias de alguna especie de arácnido peligroso en nuestra zona. "Estos temas son lindos charlarlos porque ayudan a perderle el miedo a convivir con la naturaleza, porque siempre digo que hay que disfrutarla. Todos los arácnidos, a excepción de las arañuelas de la planta de los tomates donde le chupan la clorofila, el resto son todos depredadores, o sea, son animalitos que se comen otros animalitos, generalmente a otros insectos o a otros arácnidos. En tal sentido, son útiles para la producción del hombre. El escorpión o la araña, para comer una presa, necesita inmovilizarla porque tienen digestión externa, a diferencia del hombre. Esto significa que tienen que inyectarle un líquido o unas enzimas que disuelven el tejido de las presas para después chuparla nuevamente. Eso no lo podés hacer en movimiento, entonces para eso necesitan inmovilizar a las presas con un tóxico. Dentro del grupo de las arañas, algunos desarrollaron la estrategia de la tela para inmovilizar, otros la tela combinada con el tóxico y otros exclusivamente con el tóxico. Pero volviendo a la pregunta, seguro que hay arañas peligrosas en nuestra zona, como por ejemplo la viuda negra o la araña patona como se la conoce comúnmente y que está detrás de los muebles. Lo que pasa que para que nos piquen, se tiene que producir algún accidente, apretarlos sin querer, porque ellos no nos consideran como presa".