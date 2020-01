Carlos Perciavalle se refirió a Antonio Gasalla Sociales 10 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla trabajaron juntos mucho tiempo. No sólo compartieron escenario sino que fueron de los actores más prestigiosos y reconocidos del espectáculo local. Pero con el tiempo tomaron caminos distintos y ya no comparten ni un encuentro social. Hace exactamente un año, Perciavalle tuvo fuertes declaraciones y señaló que Gasalla no estaba bien de salud, lo que generó grandes polémicas alrededor del cómico, quien se negó a hablar del tema. Ahora, en medio de los reproches que se le hacen al humorista por su maltrato a la prensa, su colega volvió a criticarlo.

“Es un actor único, maravilloso, pero siempre fue malhumorado”, dijo Perciavalle en una entrevista con Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán a través de América, y agregó que cuando trabajan juntos Gasalla le pedía que no diera notas porque sino parecía que uno era “el bueno” y otro “el malo”. “Él creía que me mandoneaba y yo lo dejaba. Yo siempre era contemplativo y él era distante", señaló. "Es su forma de ser, así llegó al estrellato, pero para mí siempre fue un placer haber estado al lado de un artista tan notable”, expresó.

Perciavalle sorprendió por su sinceridad y, ante las preguntas realizadas por las ‘vayainas’, como La One llama a sus panelistas, confirmó que Gasalla “es un poco misógino". “Los personajes que hace de las mujeres siempre son un poco crueles, la mujer es un poco inferior, la oficinista, la vieja… es un maravilloso actor, lo hace bien, pero siempre deja a la mujer en un nivel inferior”, sentenció. Aunque sostuvo: “Creo que siempre va a tener un atractivo, por eso a la gente le interesa”, reprodujo Teleshow.

Asimismo, el cómico sostuvo que, a pesar de haber compartido muchos años de trabajo, no tuvieron demasiados momentos privados sobre la vida de cada uno, y que fue más una relación de socios más que de amistad. “No tengo tanta intimidad; fuera del tiempo que estuvimos juntos trabajando, no tuvimos una continuidad en nuestra relación”, explicó.

Por otro lado, y en medio de la polémica por las fuertes declaraciones de Susana Giménez, le consultaron sobre sus controversiales frases sobre la pobreza. “No nos vemos con Susana, me contaron eso pero nunca sabes como llegan las cosas. Es igual a sí misma, ella es aparentemente muy espontánea y dice lo que piensa, pero no se si es así”, señaló.

En enero de 2019, Perciavalle sorprendió -en medio de una entrevista televisiva- informando que Gasalla estaba enfermo: “Antonio no está bien de salud. Una vez yo lo llevé al Sanatorio Fleming, estuvo comprometido, ahora no sé cómo está”, manifestó en aquél momento, y señaló que el cómico estaba luchando contra un “cáncer de tobillos”. En ese entonces, Gasalla respondió sin dar demasiadas explicaciones: “Que Carlos diga lo que quiera”, lanzó. Días más tarde, Perciavalle salió a pedirle disculpas públicas por los comentarios vertidos sobre su colega.