Castellano pretende impulsar un cambio de leyes desde Rafaela

En la mañana de ayer a las 9 en punto comenzó en el despacho de intendencia una reunión encabezada por el intendente, Luis Castellano, junto a concejales, funcionarios de su gabinete y el Jefe de la Unidad V de Policía, Hernán Ferrero y el Subjefe, Ariel Palomeque.

El Intendente Castellano al finalizar la reunión que se extendió hasta más de las 11, dijo que “veníamos coordinando con Germán Bottero esta reunión para que estén todos los concejales para poder coordinar algunas acciones pero fundamentalmente para que los concejales puedan hacer sus propios planteos. El segundo tema tiene que ver con algo que vamos a impulsar junto con el Concejo Municipal y que es el cambio de algunas leyes provinciales, sobre todo las que tienen que ver con el Código Procesal Juvenil y con la modificación del Código Procesal Penal que son cosas que están en discusión en la Legislatura, pero nosotros creemos que tiene que haber un aporte, un cambio y por eso vamos a hacer nuestros aportes”.

“Entendemos que hoy hay cosas que se tienen que juzgar de distinta manera. Es importante separar el problema con menores punibles y no punibles. En este sentido, la Legislatura tendrá que ver cómo modifica las leyes para llevar seguridad a los barrios donde mayormente los menores cometen delitos. Yo veo una actitud de diálogo entre las distintas bancadas, eso lo he charlado con el senador Calvo y Germán lo ha hablado con el senador Enrico”, manifestó el titular del ejecutivo rafaelino.



SOBRE LA MARCHA

Castellano afirmó que la histórica marcha en Rafaela ha tenido un impacto que ha acelerado a nivel provincial la discusión.

Por otra parte el intendente confirmó que en cuanto a lo social, el lunes a las 9 va a estar recibiendo a Patricia Chialvo y al equipo de Niñez; Adolescencia y Familia, que se reunirán con los equipos territoriales para coordinar el trabajo social que se debe abordar en Rafaela. También están invitados los concejales y las instituciones que trabajan con dichas temáticas, ya que en muchos casos se habla de niños muy pequeños con problemas de consumo y con familias desarticuladas.

Otro de los temas tratados en el encuentro de ayer tuvo que ver con la actividad de los lavacoches, donde el Intendente Luis Castellano anticipó que una de las medidas que comenzarán a implementar en el corto plazo tiene que ver con aumentar los controles contra los "trapitos" no autorizados.