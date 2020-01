Consejos para tener en cuenta al contratar viajes y alquileres de verano Sociales 10 de enero de 2020 Redacción Por La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recordó una serie de recomendaciones para evitar estafas y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

Con el objetivo de evitar estafas y que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recordó recomendaciones para la contratación de servicios de agencias de turismo, alquiler de hoteles, departamentos o casas; y también al momento de comprar pasajes aéreos o de transporte de larga distancia, contratar servicios vía web y salir al exterior.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, señaló que en “esta época del año aumenta la cantidad de presentaciones y consultas de personas que tienen problemas con la contratación de paquetes turísticos o servicios”. En ese sentido, señaló: “Nos parece importante indicar una serie de puntos que los santafesinos tienen que tener en cuenta a la hora de planificar sus vacaciones y realizar las contrataciones, para de esa manera evitar sorpresas y evitar que se vulneren los derechos de los consumidores”.



AGENCIAS DE TURISMO

• Chequear que la agencia tenga número de legajo en el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del sitio web www.turismo.gov.ar/agencias

• Corroborar que publique los precios totales o finales, que informe al pasajero sobre la documentación necesaria para ingresar al país de destino, las condiciones de la hotelería contratada, las comidas incluidas, los aeropuertos de llegada y salida, y las condiciones en caso de que el viajero necesite devolver o modificar sus servicios. Poner atención al uso de la palabra “similar”.

• En lo posible, tratar de realizar el pago de reservas a través de homebanking, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, puesto que son medios que permiten mantener un seguimiento de la transacción.

• Informarse de los seguros con que cuenta el servicio contratado en caso de algún accidente.

• En caso de quedar insatisfecho con lo brindado por la agencia de viajes que le vendió el paquete turístico o la excursión o algo no se cumplió, se recomienda que lo primero que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo en el momento para evitar perder tiempo de las vacaciones en trámites engorrosos. Además, se insta a plantear al responsable de la empresa turística el inconveniente y pedirle que cumpla el compromiso o exigirle una alternativa o un importe por la parte del servicio no brindada.



HOTELES, ALQUILERES Y TRANSPORTE

Al momento de reservar un hotel, alquilar una casa o departamento y al realizar la compra del transporte terrestre o aéreo, la Defensoría del Pueblo recomienda:

Hoteles

• Asegurarse de conocer todos los términos y condiciones.

• Llevar consigo la clave de confirmación de la reservación, la hora exacta en que vence la reservación y saber qué pasa en caso de cancelar (si cobran una cantidad, ¿a cuánto asciende?, o si será descontada de la tarjeta). Consultar también qué sucede si, por causas ajenas, como el retraso del vuelo, no el contratante no puede presentarse a tiempo.



Transporte aéreo

• Tanto la legislación latinoamericana como la europea contemplan la asistencia a los pasajeros en los aeropuertos frente a vuelos demorados sea por circunstancias operativas, técnicas o meteorológicas. Esto significa que los pasajeros tienen derecho a cierto tipo de asistencia: a refrigerios, comidas o, si corresponde, alojamiento (en la Argentina esto se encuentra regulado en el artículo 12 de la Resolución 1.532/98).

• En caso de pérdida del equipaje o de constatar averías en el mismo, se sugiere no abandonar el aeropuerto sin dejar constancia del reclamo, para lo cual el afectado debe dirigirse a la empresa que lo transportó. Si es el caso, denunciar elementos faltantes, ya que de ahí surgirá la indemnización que propondrá la aerolínea. Se deberá presentar el pasaporte, pasaje y comprobantes de equipaje. Esta información, junto con datos adicionales como color y forma de la valija, serán ingresados en el sistema internacional de búsqueda. Una vez localizado, el equipaje será enviado a la dirección indicada. Se recomienda adherir al equipaje una etiqueta con datos personales e incluir otra en el interior, por si la exterior fuera arrancada.



Transporte terrestre

• El equipaje que se transporta en la bodega está asegurado, por lo tanto, la pérdida total o parcial o el deterioro del mismo, debe ser indemnizado. Al momento de despachar el equipaje, la empresa debe entregarle un ticket, que debe conservarse durante todo el viaje y no ser entregado hasta que el equipaje sea devuelto en perfecto estado.

• En caso de extravío del equipaje, conservar el pasaje y el ticket entregado al momento de despachar el equipaje y hacer el reclamo a la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje.



Alquileres

• Tener referencias de los propietarios o de la inmobiliaria a través de la cual se alquila. Si existen dudas, deben solicitarse referencias de la misma al Colegio Profesional y/o en la Dirección de Turismo correspondiente.

• Si se gestiona vía internet, es importante pedir fotos actualizadas de las propiedades y preguntar cómo está equipada. Es importante que todas las solicitudes sean contestadas por correo electrónico y, si es posible, por la misma persona. Si surge alguna diferencia, se tendrá lo convenido por escrito.

• Hacer preguntas muy específicas, como el metraje, las instalaciones de baños y cocina y la disponibilidad de agua, gas y luz, servicio de mantenimiento de pileta, así como también sobre qué tipo de turistas se alojan en las inmediaciones.



Contrataciones en la Web:

• Considerar que a las ofertas en la web podrían sumarse gastos no planificados.

• Recordar que los precios publicados deben ser siempre finales, donde se informe el precio total a abonar especificando tasas e impuestos.

• Tomar el recaudo de efectuar captura de pantallas de lo ofertado y contratado. En ocasiones algunos servicios que ofrecen los hoteles no están incluidos en el paquete contratado, como el uso de internet, de telefonía, cocheras, spa, gimnasio, entre otros.



Viajes al exterior

• Tomar contacto con el banco previamente para tener más detalles de cómo se podrá operar con cajeros automáticos y cuáles serán las comisiones.

• Gestionar la documentación necesaria para el viajero y su grupo familiar y del vehículo.

• Verificar la cobertura y costos que brinda la compañía de telefonía celular.

• Conservar el comprobante de pago como prueba de los servicios contratados ya que, en caso de tener algún inconveniente en la estadía, será necesario para realizar una denuncia.



Asistencia al viajero

• Leer atentamente el contrato antes de firmarlo.

• Los contratos expresan limitaciones de cobertura, que son contempladas en el contrato de seguros y que limitan el lapso durante el cual regirá la cobertura, las que limitan los bienes o las cosas comprendidas, las que limitan el quantum de la prestación.

• Agendar los números para contactar a su agente en caso de siniestro o enfermedad.



¿Cómo proceder ante inconvenientes?

• Realizar el reclamo antes la empresa vendedora. Si éste se realiza a través de una vía telefónica o web tomar la precaución de anotar el número de reclamo. También se puede realizar el reclamo a través de carta documento o por nota firmada solicitando su constancia de recepción.

• Procurar mantener todos los documentos originales vinculados a la contratación y entregar siempre fotocopias en caso de ser requeridas.