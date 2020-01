“Los lavacoches violentos deben ser retirados ”

Los lavacoches volvieron al centro de la escena, luego de que a mediados del año pasado el Municipio local lograra registrarlos, para tener una mayor control.

Al respecto, el concejal de Cambiemos, Leo Viotti, dijo que este es “un problema que lleva años sin solución en nuestra ciudad, y que ha crecido considerablemente en el último tiempo, es el de los lavacoches. Es verdad que muchos de ellos son personas tranquilas y amables, que sólo buscan llevar el plato de comida a su casa, pero no todos accionan de la misma manera", comentó, teniendo en cuenta que muchos no utilizan el famoso chaleco azul que les permite trabajar en el centro de la ciudad y alrededores.

Por su parte, Viotti dio que "necesitamos que todos los niveles de gobierno estemos de acuerdo en no apañar a los delincuentes y para eso necesitamos el compromiso del intendente, los concejales, las fuerzas de seguridad y la Justicia", marcó.

El concejal dijo que realizó un trabajo con el Municipio, a través de la Guardia Urbana y los equipos territoriales, con la que posee la policía y la Fiscalía, y a raíz de esto estableció que "podemos determinar rápidamente quienes son los lavacoches violentos y problemáticos, los que deberán ser expulsados inmediatamente del lugar donde actualmente están desarrollando la actividad. Es importante el apoyo de la Justicia para poder accionar, el Municipio y la policía necesitarán que el Fiscal Regional apoye esta acción y brinde el asesoramiento necesario para poder proceder correctamente", dijo el radicalista.

A modo de cierre, expresó que "paralelamente el Municipio deberá continuar con la aplicación del Decreto firmado por el intendente, donde se prevé acompañar y capacitar a aquellos que están correctamente registrados, identificados y que no ocasionan disturbios, para brindarles herramientas que le permitan conseguir trabajos estables. En este último punto el intendente podría tener en cuenta nuestras propuestas, elevadas desde el bloque de Cambiemos, de generar cooperativas de trabajo o incorporarlos al servicio de ZEC", destacó.



DESPUÉS DE LA REUNIÓN DE AYER

Tras el encuentro que mantuvieron los ediles con el intendente y los nuevos jefes de la Regional V de Policía, Viotti dijo que también "quedó claro la importancia de los que vecinos hagan la denuncia cuando sufren extorsión, intento de robo, rotura de vehículos o cualquier otro tipo de delito, para que la policía y la Justicia puedan accionar por sobre estas personas. La inseguridad en nuestra ciudad tiene muchas aristas, y los lavacoches violentos es una de ellas. Con decisión política y trabajo coordinado se puede empezar a solucionar”, finalizó el edil de Cambiemos.