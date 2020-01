Murió Buck Henry Información General 10 de enero de 2020 Redacción Por Falleció en el hospital Cedars-Sinai Health Center de Los Ángeles debido a un ataque al corazón

El guionista estadounidense dejó de existir tras una falla cardíaca.

El guionista estadounidense Buck Henry, que escribió la película “The Graduate” (El Graduado -1967), murió hoy a los 89 años en Los Ángeles (EE.UU.), informó el medio especializado Deadline.

Henry falleció en el hospital angelino Cedars-Sinai Health Center debido a un ataque al corazón.

La carrera de Henry (Nueva York, 1930) giró en torno a su guión para "The Graduate", el clásico del Nuevo Hollywood que, bajo la dirección de Mike Nichols, presentaba a un joven y dubitativo Dustin Hoffman ante la seductora señora Robinson (Anne Bancroft), hizo sabeer Teleshow.

Henry recibió una nominación al mejor guion adaptado por "The Graduate", pero esa estatuilla fue a parar a Rod Steiger por su trabajo en "In the Heat of the Night" (1967).

Los créditos oficiales de "The Graduate" incluyen a Calder Willingham como guionista, pero se trata de una formalidad legal: Nichols desechó el guion inicial de Willingham y apostó por Henry para escribir la cinta, pero el primero exigió (y consiguió) ante el Sindicato de Guionistas que su nombre fuera también incluido.

La carrera de Henry como guionista incluye otras cintas muy destacadas como "What's Up, Doc?" (1972) de Peter Bogdanovich.

Henry también se sentó en la silla de director y, por ejemplo, codirigió junto a Warren Beatty la película "Heaven Can Wait" (1978), que protagonizó el propio Beatty junto a Julie Christie.

Henry fue el co-creador junto a Mel Brooks de la popular comedia televisiva "Get Smart", también conocida en América Latina como "El Superagente 86"

Este filme le dio a Henry su segunda nominación al Óscar, esta vez en el apartado de mejor dirección, aunque de nuevo se quedó sin premio: el galardón al mejor director fue en esa ocasión para Michael Cimino por "The Deer Hunter" (1978).

Y en la pequeña pantalla también fue muy popular en Estados Unidos por ser una de las personalidades habituales de "Saturday Night Live" en los primeros años de este extraordinariamente longevo programa de comedia que se emite desde 1975.

