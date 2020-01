Un gran gesto de Hamilton Deportes 10 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Lewis Hamilton dio a conocer el destacado gesto que tuvo en función de colaborar con los efectivos que están intentando sofocar las llamas en Australia, para que éstos cuenten con los medios necesarios, y de esta forma ayudar a que el incendio pueda ser extinguido.

El séxtuple campeón del Mundo realizó una donación de medio millón de dolares, no solamente para cooperar con quienes intentan combatir las llamas, también para la rehabilitación de todas las zonas afectadas. "Me entristece profundamente saber que más de mil millones de animales en Australia murieron. Mi amor por los animales no es ningún secreto y no puedo evitar llorar por los animales indefensos que se cree que murieron hasta ahora, empujando a ciertas especies más cerca de la extinción. He pasado algún tiempo hablando con personas en Australia que están trabajando en el corazón de esto y estoy lleno de admiración por todo lo que están haciendo", señaló Lewis Hamilton.

"Ruego que te unas a mí para pensar en el impacto que estamos teniendo en nuestro planeta. Trabajemos juntos para hacer pequeños cambios y alentar a nuestra familia y amigos a hacer lo mismo, para que podamos ayudar a cambiar la dirección en la que vamos. Estoy donando 500.00 dólares para apoyar a WIRES Wildlife Rescue, WWF Australia y Rural Fire Services. Si puedes y aún no lo has hecho, puedes donar también. Cada donación ayuda", comentó el británico.