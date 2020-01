Sainz se afianza y Terranova sigue quinto

Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz están teniendo un Dakar sin fisuras y en esta quinta jornada de competencia, desde Al Ula hasta Ha'il, obtuvieron el segundo triunfo parcial al mando del Mini de tracción simple del equipo X-Raid. El madrileño completó los 353 kilómetros de la especial en 3h52m01s y aventajó a Nasser Al-Attiyah, con la Toyota Hilux, por casi tres minutos.

El francés Stephane Peterhansel, con otro Mini, se ubicó en la tercera plaza, a más de seis minutos. El mendocino Orlando Terranova terminó con el Mini de tracción integral en el quinto puesto, a casi nueve minutos del Matador, quien domina la general de Autos por seis minutos sobre el qatarí.

Los primeros 50 kilómetros retrasaron al mendocino, quien continuó atacando para achicar tiempos y tras el cuarto segmento se encontraba tercero.

"Fue dura. Al principio tuvimos un pinchazo y, luego, seguimos después del reagrupamiento atacando bien. Vamos a fondo", declaró Sainz.

General autos: 1) Carlos Sainz - Lucas Cruz 19h04m13s, 2) Nasser Al Attiyah - Matthieu Baumel a 5m59s, 3) Stéphane Peterhansel - Paulo Fiuza a 17m53s, 4) Yazeed Al Rahji - Konstantin Zhiltsov a 31m39s y 5) Orlando Terranova - Bernardo Graue a 32m05s.



BENAVIDES AHORA TERCERO

Toby Price le descontó a Ricky Brabec (4° con la Honda), en la pelea por la punta de la general, al vencer en la quinta etapa del Dakar de Arabia Saudita, tras dominar los 353 kilómetros de especial en el tramo que unió las ciudades de Al Ula y Ha'il. El australiano de KTM completó la jornada de velocidad en 3h57m33s y doblegó al chileno Pablo Quintanilla, con la Husqvarna, en 1m12s. En la tercera posición finalizó el estadounidense Andrew Short, con otra Husqvarna, a 2m31s.

Los hermanos Luciano y Kevin Benavides, quien debió abrir camino con su compañero de Honda José Ignacio Cornejo y tuvieron sendos retrasos en el inicio de la especial, terminaron en el 8° y 9° puesto, respectivamente, a diez minutos y medio y 12. Uno de los golpes de escena del día fue la fuerte caída que protagonizó el británico Sam Sunderland en el kilómetro 187.

El ganador de la jornada anterior, que luego fue sancionado por exceso de velocidad, sufrió un fuerte trauma en la zona lumbar y en el hombro izquierdo, por lo que abandonó.

General motos: 1) Ricky Brabec (Honda) 19h7m19s, 2) Toby Price (KTM) a 9m06s, 3) Kevin Benavides (Honda) a 11m32s, 4) Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 16m01s y 5) José Cornejo (Honda) a 20m25s.



CASALE FIRME

La quinta etapa para la división Cuatriciclos marcó un antes y un después dentro del Dakar 2020, toda vez que se trata de la primera victoria de un piloto que se ha reenganchado a la carrera por la modalidad del 'Dakar Experience'. El ganador fue el francés Romain Dutu (Yamaha), quien tuvo que retirarse en la tercera jornada, por lo que desde entonces compite sin que sus resultados computen en la clasificación general.

De esta manera, el galo, que empleó 5h07m44s para recorrer los 353 kilómetros de la especial que unió Al-'Ula con Ha'i, superó a su compatriota Alexandre Giroud (Yamaha) por apenas 47 segundos. Detrás de ellos quedó el puntero de la general, el chileno Ignacio Casale (Yamaha), quien ha cedido 2m16s respecto al ganador. El lobense Manuel Andújar (Yamaha), el argentino más destacado, se ubicó en el 9º puesto, a 33m54s de Dutu.

El clasificador general lo sigue teniendo a Casale como líder. Con un tiempo de 24h10m47s, aventaja por 31m37s al también chileno Giovanni Enrico (Yamaha; 4º en la especial).



EN SIDE BY SIDE

Cyril Després consiguió su primer éxito en tierras de Arabia Saudita al ganar en la 5ª etapa del Dakar 2020 que se recorrió entre Al Ula y Ha'il, y con ello (al igual que Stephane Peterhansel, Carlos Sainz y Giniel De Villiers) ha escrito su nombre victorioso en cada continente en donde se disputó la carrera que crea leyendas. Si bien este fue un gran resultado personal para el francés, ya no corre por pelear un puesto en el podio oficial, sino que lo hace como "reenganchado" tras haber sufrido una falla mecánica en la etapa de ayer, y ahora integra el "Dakar Experience" que le permite completar la competencia. La victoria emuló a su compatriota Romain Dutu que hizo lo mismo en Cuatriciclos. Després consiguió en esta etapa de 353 kilómetros cronometrados superar en el tiempo por 41 segundos al polaco Arom Domzala, quien se encuentra retrasado en la carrera. El liderazgo es del ruso Sergei Kariakin, quien se mantiene al frente del clasificador general, en donde se impone por más de un minuto sobre el americano Casey Currie (terminó séptimo en el día). Con respecto a los representantes argentinos, Omar Gándara sufrió un retraso que lo relegó en la jornada al 27º puesto, pero esto no alteró en demasía su ubicación en la general en donde está 15º, a 4h08m10s de Kariakin; Juan Manuel Silva y el español Juan Miguel Medero, llegaron 19º y con ello quedaron en la posición 25º de la carrera, a 5h29m18s.



EN CAMIONES

El ruso Dmitry Sotnikov marcó presencia en la quinta etapa del Dakar 2020. Es que al volante de su Kamaz fue el ganador de este jueves en la categoría Camiones al marcar un tiempo de 4h12m04s para recorrer los 353 kilómetros de la especial que unió Al-'Ula con Ha'i. Anton Shibalov terminó segundo, también con un Kamaz, a 3m06s del vencedor y Andrey Karginov acabó tercero (con otro Kamaz) a 3m15s.

No obstante, el bielorruso Siarhei Viazovich con el MAZ se ha quedado a 16 minutos y medio de Sotnikov para ocupar el cuarto lugar, mientras que el checo Ales Loprais con su peculiar camión Praga ha cedido más de 23 minutos para ser quinto.

Pese a cerrar el podio parcial, Karginov se mantiene al frente de la general con casi 15 minutos de ventaja sobre su nuevo escolta, Shibalov.