El Jefe de la UR V asegura que ya existe un plan

Locales 10 de enero de 2020 En los últimos dos días se reunió con la Federación de Entidades Vecinales, con el Intendente, concejales y funcionarios. Hubo intercambio de miradas en un tema tan complejo como el de la seguridad.

El comisario mayor Hernán Ferrero hace algo más de veinte días que llegó a Rafaela, pero la cronología de los hechos hace parecer que pasó mucho más tiempo.

El termómetro que ya marcaba fiebre altísima desde hace años, con reclamos constantes, con el caso de Gonzalo Glaría superó los 40° y logró que miles de rafaelinos hartos de no ver respuestas, coparan las calles de la ciudad generando un hecho histórico.

El Jefe de la Unidad Regional V lo sabe y después de reunirse con los vecinalistas , el intendente y los concejales, señaló que “en la reunión se tocaron varios temas primero se explicó la labor que estaba desarrollando la UR, se explicó cómo está distribuido todo el personal policial y para conocimiento de la ciudadanía tenemos 550 efectivos destruido en 45 o 50 dependencias; también se planteó la problemática de los trapitos, como es el movimiento de lo que es el personal policial en el patrullaje y como se va desarrollando dentro de la ciudad”.

Ferrero destacó de manera contundente la colaboración que brinda en todos los procedimientos la municipalidad en materia de prevención qué es muy importante y que no ocurre en otras ciudades y destacó el plan que se intensificará respecto al abordaje social: “todo esto ayuda a la prevención del delito, con la cooperación de otras instituciones y en donde el municipio ya se va a encargar, y en cuanto a la parte de operatividad nosotros lo que estamos haciendo es incrementar los controles y los chequeos”.

Sobre la llegada de efectivos de la PAT para reforzar el trabajo en calle y como una respuesta a los reclamos de Luis Castellano, Ferrero dijo que “toda colaboración externa que ayuda a lo que es la prevención en la seguridad de la ciudad, siempre es bienvenida. En este momento está trabajando de manera coordinada; son 20 efectivos con un oficial a cargo, tres móviles, dos motos y en donde nosotros a cada relevo que se hace que es cada dos días, se le da un diagnóstico de lo que hay, de cómo se va moviendo el delito, donde hay puntos que nosotros lo denominamos rojo para que entiendan que ahí hay que focalizar para bajar el índice”.

Sobre las zonas más conflictivas de Rafaela el jefe de policía indicó que esa es información reservada y si manifestó que por ejemplo en Santa Fe el horario de la mayor cantidad de delitos va desde las 13 a las 21 y en nuestra ciudad son las 24 horas y ese es un dato muy importante a tener en cuenta.



PLAN DE SEGURIDAD

El nuevo Jefe de la UR V contestó una de las preguntas más recurrentes: ¿hay un plan de seguridad para Rafaela? “con respecto a lo que es el mapa del delito, nosotros llevamos la estadística oficial, es decir cada vecino que qué hace la denuncia entra a una base de datos que es la central que está en Rosario y absorbe lo de todos los Departamentos; allí hacemos la consulta y ellos nos envían a solicitud de cada jefe de unidad regional. Yo cuando vine solicite el mapa del delito de aquí, me lo dieron y en base a eso nos pusimos a trabajar y el primer día lamentablemente tuvimos esta desgracia con Gonzalo, un ciudadano que colaboró para lograr la detención para tratar de lograr la detención de dos individuos que cometieron un arrebato, terminando lamentablemente esta manera. Pero más allá de esto no bajamos nunca los brazos, siempre al personal le damos un incentivo constante para que trabajen y siempre con directivas claras de lo que tienen que hacer y los lugares donde deben focalizar la prevención”.



RECURSOS HUMANOS

Siempre en la etapa del Ministro Maximiliano Pullaro se habló de la escasez de recurso humano para una ciudad que creció a pasos agigantados.

Al respecto el Crio. Ferrero señaló que “nosotros con el subjefe de la unidad Ariel Palomeque, hicimos una evaluación y se lo transmitimos al Jefe de Policía y Subjefe provincial y por su puesto al mismo ministro de seguridad, son quienes de acuerdo a los números también que tengan los otros Departamentos, -ya que somos 19 unidades regionales-, y el recurso humano con el que cuenten, ellos van a ir derivando a cada unidad. Nosotros el diagnóstico ya se lo hicimos y por supuesto que a nosotros nos gustaría tener más personal, más móviles, pero uno debe optimizar el recurso con el que cuenta y fortalecer la tarea diariamente”.



HACER JUSTICIA COMO GONZALO

El accionar de Gonzalo Glaría con todo su compromiso ciudadano no debe cuestionarse bajo ningún punto de vista, pero también es cierto que quienes deben ejercer la función de prevención, cuidando a los ciudadanos y evitando hechos delictivos son otros, no los vecinos.

Ferrero sobre esto dijo: “siempre decimos que interiormente siempre hay un policía porque cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres y siempre pueden ocurrir estos hechos donde actuamos de esta manera. Gonzalo actuó de esa manera como un buen ciudadano para evitar lo que ya sabemos y siempre nosotros como recurso aconsejamos a la gente llamar a 911 si ve una persona sospechosa o ve a alguien que no es de la zona. Siempre decimos que para cada hecho delictivo siempre hay un ojo que mira y que los vecinos deben confiar en su policía, porque lamentablemente a veces ocurren está cosas, donde muchas veces terminan bien y a veces termina mal como en esta ocasión. Nosotros ponemos todo y estamos preparados para esto”, finalizó.