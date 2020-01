Argentina quedó eliminada por Rusia Deportes 10 de enero de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO CLARIN PEQUE./ Schwartzman no pudo ante Medvedev.

BUENOS AIRES, 10 (NA) - La Selección argentina de tenis quedó eliminada ayer de la Copa ATP tras perder frente a Rusia por 3 a 0 en los cuartos de final del certamen que se lleva a cabo en la ciudad australiana de Sídney. El conjunto albiceleste capitaneado por Gastón Gaudio tuvo en el primer turno a Guido Pella, quien no pudo doblegar a un sólido Karen Khachanov y perdió por 6-2 y 7-6 en una hora y 38 minutos de juego. Luego Diego Schwartzman cayó ante Daniil Medvedev por 6-4, 4- 6 y 6-3 en un encuentro que duró dos horas y 22 minutos en el cual el número 5 del ranking sacó a relucir su jerarquía para golpear en los momentos justos al argentino y de esta manera Rusia consiguió su segundo punto para clasificarse a la semifinal del campeonato tenístico.

El "Peque" tuvo un cruce con el jugador de Rusia, quien con su famoso estilo provocador festejó "de más" al quedarse con el primer set. Esta situación provocó el enojo de Schwartzman, quien cuando tuvieron que cambiar de lado se le puso cara a cara y le gritó "¡Bobo!", tras lo cual Medvedev le respondió, pero cada uno se fue para su sector.

El tenista ruso debió ser advertido por el árbitro durante algunos momentos del encuentro y recibió "warning" por su pésimo comportamiento en la cancha.

En tanto, el tercer punto también fue para el seleccionado ruso ya que la dupla argentina integrada por Máximo González y Andrés Molteni cayó frente al dúo compuesto por Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravchuk por 7-6(5) y 6-4.

Tras caer ante Khachanov, Pella señaló que su rival ganó bien y que durante el partido "hizo méritos" para ponerlo "incómodo", a la vez que dijo: "Me encontré con un jugador con mucha regularidad". Al ser consultado por su llanto al culminar el encuentro, manifestó: "Fueron lágrimas de bronca, de no poder hacer nada de lo que me habían dicho, pero hoy no puedo reprocharme nada".

Por su parte, Australia había sido el primer semifinalista de la Copa ATP luego de vencer por 2 a 1 a Gran Bretaña y fue Nick Kyrgios el que logró poner en ventaja al local al ganarle a Cameron Norrie por 6-2 y 6-2. Luego el británico Daniel Evans empató la serie al vencer a Alex De Minaur por 7-6 (7-4), 5-6 y 7-6 (7-2) y finalmente el dúo integrado por De Minaur y Kyrgios derrotó a la dupla compuesta por Jamie Murray y Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y 18-16.

Rusia se enfrentará con el ganador del duelo entre Serbia y Canadá, mientras que Australia tendrá como rival al triunfador de Bélgica-España: ambos duelos de cuartos de final se llevarán a cabo este viernes.