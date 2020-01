"No descarto volver al país" Deportes 10 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARCELO BAROVERO

Marcelo Barovero dejó un gran recuerdo en todos los fanáticos de River: fue uno de los pilares del inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en el Millo (también fue campeón local con Ramón Díaz). Por eso, sigue teniendo un cariño especial por la institución, pese a que está hace años jugando en México.

De todas formas, su vuelta al fútbol argentino podría darse muy pronto. "Son cosas difíciles de saber. Hoy por hoy, estoy acá. Tengo contrato hasta junio. Todo puede pasar. No descarto nada (volver al país). Las cosas vienen saliendo bien. Hay que mirar para adelante, pero no descarto nada. Allá (en Argentina) me fue bien. River o los clubes grandes te marcan. Tuve la suerte de estar en una época muy buena del equipo. Todo eso hace que vuelvan los recuerdos. De ahí en más, veremos qué pasa este semestre", aseguró en una entrevista con el programa Primer y Segundo Tiempo de FM 94.7.

Hoy el arco del Millo está cuidado por Franco Armani, quien también se volvió una pieza clave del equipo en poco tiempo y, al igual que Trapito, alzó la Copa Libertadores. Ahora, a la distancia, Barovero elogió al actual arquero de River: "Es lo que necesitaba. Tenía todo para estar a la altura de ese arco. Por algo se han dado todos los resultados. Es un puesto clave", expresó el jugador de Monterrey.

Por último, se refirió a Marcelo Gallardo y todos los entrenadores que tuvo en su carrera: "Me ha tocado tener pocos técnicos. Cada uno tiene sus cosas. Marcelo fue el primero de la camada nueva. Era muy diferente. Es difícil comparar o poner por encima del otro. Tuve a Gareca, a Ramón, a Diego Alonso. Me ha tocado estar con pocos técnicos pero muy buenos".