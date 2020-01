Cloacas Brigadier López: ya se ha completado un 97% de devolución Locales 10 de enero de 2020 Redacción Por Así lo informó Amalia Galantti quien estuvo hasta diciembre al frente de la secretaría de control y auditoría que condujo el proceso a través de la Comisión de seguimiento.

La obra de cloacas y pavimento que se cayó en barrio Brigadier López por no lograr recaudar el 80% en concepto de ahorro previo, exigido a través de una Ordenanza, generó muchos dolores de cabeza al municipio y a la comisión vecinal que terminó renunciado.

Ocurre que se generó una situación sin antecedentes, en parte por el contexto económico adverso y otro tanto por no haberse advertido a tiempo, la resistencia al pago de estas cuotas, de un grupo de vecinos que sólo tiene allí propiedades que utilizan como quinta y a los que la obra de cloacas no les parece prioritaria.

“Hoy se ha alcanzado el 97 % de la devolución del dinero del anticipo, son alrededor de 173 catastros y sólo quedan cuatro frentistas pendientes de presentarse. Son personas que aún no se acercaron a solicitar este reintegro, pero sin lugar a dudas que el porcentaje que sí lo hizo es altísimo”, señaló la secretaria de gobierno, Amalia Galantti.

En relación a como procederán para lograr devolver el 100 % de lo abonado la funcionaria explicó que desde el municipio se llevó a cabo una comunicación general para todos los vecinos, pero en este caso en particular en donde aún restan presentarse cuatro contribuyentes, efectuarán una comunicación más personalizada para ver los motivos por los que no concurrieron o si no comprendieron como es el trámite que hay que concretar para poder percibir la devolución del dinero.



EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN

En ese sentido Amalia Galantti mencionó que fue todo muy normal y que la gran mayoría optó por la transferencia, aunque algunos vecinos se presentaron solicitando que la devolución se concrete mediante cheques, ya que era una alternativa contemplada en la resolución que se hizo para oficializar el mecanismo de devolución.

“El proceso de devolución fue sin inconvenientes, los números eran absolutamente transparentes desde el inicio del sistema de ahorro previo, donde cada uno sabía cuáles eran los valores que debía abonar y además mensualmente se iba informando cuánto se generaba en concepto de intereses por el plazo fijo que se constituyó mes a mes. Todo se calculó y la redeterminación que le correspondía percibir a cada vecino como reintegro, también estaba muy clara”, señaló Galantti.

Por otra parte hubo algunos vecinos que se acercaron con algunas dudas en relación al mecanismo, pero en términos generales no hubo demasiados planteos.



EVALUACIÓN DE LO SUCEDIDO

La secretaria de gobierno, quién estuvo muy abocada al proyecto y proceso del Brigadier López, analizó lo ocurrido y dijo: “nosotros en su momento ya manifestamos que esto nos generó un pesar porque fue un proceso en el que muchos vecinos se involucraron durante los meses de ahorro previo y desde el municipio se había propuesto la conformación de la comisión de seguimiento, a través del programa Rafaela Evalúa; mes a mes nos reunimos en esta comisión y hemos tomado distintas medidas y estrategias para poder reunir los fondos suficientes para ejecutar la obra”.

Galantti señaló que “estamos convencidos de que una obra de cloacas que tiene que ver con el saneamiento, la salud pública y la calidad de vida de los vecinos del sector era importante y nuestro mayor deseo era poder cumplir con las normativas para llevarla adelante. Lamentablemente no podemos dejar de mencionar que se dio un contexto económico mucho más gravoso en la época del ahorro previo del Brigadier López, y no tuvimos la misma suerte que en los otros dos barrios ya que el requisito del 80% de ahorro previo no se cumplió”.



LA OBRA DEL VILLA LOS

ÁLAMOS Y AEROCLUB

En cuanto al proceso que se presentó conjuntamente con el del Brigadier López pero que después por razones diversas se separó, la funcionaria evaluó la situación que se dio.

“En estos dos barrios el proceso que se dio es muy similar al del Brigadier López, pero con otro final. En Villa Los Álamos y Villa Aeroclub existió el ahorro previo de diez meses y también se constituyó la comisión de seguimiento donde se informó mes a mes el avance del proceso; se crearon los plazos fijos y hoy la obra tiene una avance muy significativo y los vecinos ven cada vez más cerca esto que era un anhelo y una demanda de muchísimos años, de contar con las cloacas”, finalizó.