Informe de Cammesa sobre la deuda Locales 10 de enero de 2020 Redacción

La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA, detalló que la deuda de la EPE al 12 de diciembre de 2019 era de $ $ 4.628.565.516,49.

Autoridades de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Sociedad Anónima, confirmaron este martes, que la deuda de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe era al 12 de diciembre de $ 4.628.565.516.49.

En la misma comunicación, señalan que el viernes 27 de diciembre la EPE realizó un pago de $ 2.000.000.000, en concepto de energía correspondiente a los meses de junio y agosto de 2019.

Además, la distribuidora eléctrica santafesina tiene pendiente de pago $ 570.000.000, a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y a otros proveedores como deuda flotante.

Finalmente, si bien la EPE abonó a fines de diciembre por un valor de $ 2.000.000.000 los consumos de junio y agosto a CAMMESA, el miércoles 8 de enero, vence la factura correspondiente a los consumos de noviembre, por un monto de $ 2.226.0000.000.



DECLARACIONES DE GEESE

En el marco de las respuestas producidas por ex funcionarios de la anterior gestión provincial -que a su vez apuntan a desmontar el andamiaje argumentativo con el que se justifica el pedido de emergencia-, la ex secretaria de Estado de Energía, y actual asesora del bloque del Frente Progresista en Diputados, Verónica Geese, hizo su propia lectura sobre los datos difundidos por el gobierno.

“Creo que lo que primero hay que hacer es poner en contexto los números”, dijo Geese, ante la pregunta de El Litoral. “La EPE factura al año alrededor de 50 mil millones de pesos. Con lo cual si debiera 5 mil millones no sería un número exorbitante”, sostuvo.

Pero, a la vez, remarcó que “nosotros no dejamos a la empresa con una deuda de 5 mil millones. Si el actual gobierno no ha pagado la última factura, es una cuestión que tienen que asumir ellos. Nosotros teníamos financiada por Cammesa, con cheques a vencer después del 10 de diciembre, una factura del año de unos 2 mil millones, y esos valores estaban cubiertos con dinero que quedó en las cuentas corrientes de la empresa, y es una información que nos solicitó la Auditoría General de la Nación, que supongo que en su momento la podrá verificar”.

Geese puso la información también en el contexto nacional. “En el momento en que el país soportó una devaluación brutal, nosotros absorbimos dos aumentos de la energía mayorista que hubo en el año, en mayo y en agosto. Y también hay que tomar en cuenta que no trasladamos a la gente la tasa de interés que Cammesa nos estaba cobrando, con lo cual pudimos acompañar a empresas que estaban en una situación muy compleja, y que hoy lo siguen estando. De modo que creo que la situación en la que nosotros dejamos a la empresa, para el momento que está viviendo la Argentina, es completamente razonable. Los números son absolutamente razonables”.

“La EPE es una empresa, tiene que seguir pagando las facturas. No puede hacer un corte”, añadió luego, con referencia a los montos que se siguieron sumando. Por otra parte, consignó que la deuda de 600 millones de pesos en concepto de interés, es un acumulado de 2018 y 2019, y responde a financiaciones de Cammesa, “que estaba cobrando las tasas de mercado de alrededor de un 80 %. Una tasa que nosotros no podíamos negociar, porque la establece el gobierno nacional. Pero, de nuevo, 600 millones de pesos en un presupuesto de 50 mil millones tampoco indica una relación de crisis o de emergencia”, dijo.