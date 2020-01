El sobreseimiento de Oyarbide Nacionales 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al exmagistrado Norberto Oyarbide y al presidente interino de la Auditoria General de la Nación, Javier Fernández, quienes, en el marco de la "causa de los cuadernos", figuraban en los escritos del exchofer Oscar Centeno como receptores de parte del dinero que repartía el exfuncionario Roberto Baratta.

Tanto Oyarbide como Baratta fueron indagados por Claudio Bonadio en el marco de la investigación y ambos negaron lo escrito por Centeno, que consignó el nombre o la vivienda de Oyarbide en cinco ocasiones, como sede de reuniones que involucraban a Julio de Vido, Roberto Baratta o Nelson Lazarte.

En ese marco, Bonadio había procesado a Oyarbide y a Fernández en septiembre de 2018 como miembros de la asociación ilícita que incluía a ex funcionarios, jueces y empresarios.

Acto seguido, la Sala I de la Cámara Federal, en diciembre de 2018, dejó sin efecto esos procesamientos y ordenó una investigación por separado que quedó a cargo de Di Giorgi y el fiscal Carlos Rívolo.

"Las anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno no constituyen prueba autónoma de ningún hecho criminal que pueda reprocharse a los aquí encartados, en tanto no pueda acreditarse, mediante otras evidencias que las robustezcan, cuáles serían los propósitos de los encuentros allí relatados y quiénes de aquellas personas que por entonces integraban los estamentos del Gobierno Nacional podrían encontrarse interesados en su actuación funcional", remarcó el magistrado.