Racing y Boca van por Pol Fernández Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PRETENDIDO./ El ex Atlético está en el Cruz Azul.

Todavía no cerró el mercado de pases para Racing. De hecho, recién está comenzando. Si bien tiene abrochados -aún no firmaron- a Benjamín Garré, Héctor Fértoli y Leonel Miranda, por los pasillos del club se comenta que los más pesados para Beccacece todavía no llegaron.

Mientras se espera una segunda oferta por Gabriel Hauche, en la tarde del miércoles surgió el nombre de un campeón, que pasara por Atlético de Rafaela hace algunos años en Primera División.

Guillermo Pol Fernández, quien actualmente está en Cruz Azul pero es suplente, está en los planes. De hecho, Diego Milito ya se comunicó con el entorno del jugador para pedir condiciones e interiorizarse de su situación. El futbolista es pretendido a préstamo. Pol fue uno de los puntos altos del equipo campeón de Coudet y dejó un gran recuerdo en Avellaneda.

No será nada fácil porque el otro equipo argentino que lo quiere es Boca. Juan Román Riquelme también está encabezando las negociaciones y habrá que ver quién hace la mejor oferta para quedarse con Pol, quien en junio del año pasado fue adquirido por una cifra cercana a los cinco millones de dólares por el equipo del DF.



BENITEZ SE QUEDA

Algunos dirigentes y muchos hinchas consideran que el ciclo de Martín Benítez en Independiente está cumplido, pero Lucas Pusineri lo ve como un jugador al que tiene que tratar de recuperar. El misionero de 25 años es pretendido por Los Angeles Galaxy, equipo de la Major League Soccer que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Los norteamericanos realizaron una propuesta para llevárselo a préstamo por un año con un cargo cuyo monto no trascendió, pero los directivos del club de Avellaneda sólo están dispuestos a sentarse a negociar en caso de que exista la posibilidad de que se concrete una venta. Y es por eso que rechazaron la oferta de los estadounidenses.