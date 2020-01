"La inflación será menor que 2019", expresó Pesce Nacionales 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MIGUEL PESCE. El presidente del Banco Central.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, vaticinó que la inflación de este año será menor que la de 2019 y afirmó que continuará el recorte en las tasas.

En ese sentido, consideró que los analistas deben "mejorar" las proyecciones económicas porque "en 2018 y 2019 se equivocaron".

"No voy a hacer pronósticos de inflación, pero será menor que en 2019", señaló el funcionario.

En ese sentido, apuntó: "Los pronósticos han deteriorado la credibilidad del Banco Central recientemente".

Al brindar una entrevista a un medio extranjero, subrayó que "definitivamente" la autoridad monetaria continuará "con el camino descendente de de la tasa".

Pesce argumentó que "las altas tasas no tuvieron el efecto de desacelerar la inflación" y analizó que "además estaban creando un fuerte efecto recesivo".



LOS DEPOSITOS

El saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado aumentó 14,4% en diciembre respecto de noviembre, mientras el circulante en poder del público registró un incremento mensual de 12,6%, indicó ayer el Banco Central.

El Informe Monetario Mensual señaló que "el cobro del medio sueldo anual complementario, las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones generan un aumento estacional de la demanda de dinero más asociada a las transacciones".

"En este año en particular, a estos factores se agregó el efecto de pagos extraordinarios a sectores que típicamente hacen un uso más intensivo del circulante, como los jubilados y los beneficiarios de asignaciones sociales", analizó el estudio de la autoridad monetaria.

En ese sentido, sostuvo que "el circulante en poder del público registró un aumento promedio mensual de 12,6%".

"El crecimiento mensual promedio de los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado fue de 3,5% y 5,1% en términos desestacionalizados", subrayó.