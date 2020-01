Tigre incorporó a Facundo Melivilo Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO REFUERZO./ El polémico Melivilo.

Tigre arrancó la pretemporada con la buena noticia del regreso de Juan Ignacio Cavallaro a la institución. Y por si fuera poco, la dirigencia del conjunto de Victoria acaba de abrochar a la segunda incorporación para el sprint final de la Primera Nacional.

El que se pondrá la camiseta del Matador será Facundo Melivilo, quien viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero, club en el que tuvo una salida más que polémica tras haber pegado el portazo por quedar relegado del once inicial en la final de la Copa Argentina ante River Plate. El delantero de 27 años jugó en varios clubes: Lanús, Platense, Chacarita, Defensa y Justicia y Deportivo Cuenca de Ecuador.



KESTLER, A ENTRENAR CON RESERVA

En la primera parte del torneo de la Primera Nacional, el rafaelino Ivo Kestler estuvo en algunas ocasiones formando parte del grupo de concentrados para los partidos del primer equipo. Sin embargo, en esta segunda parte del año se informó que el técnico Néstor Gorosito dispuso que empiece a entrenar con el plantel de reserva que será dirigida por Juan Carlos Blengio.



PRIMERO, PERO ULTIMO EN ARRANCAR

San Martín de Tucumán tuvo prácticamente un mes de vacaciones y a diferencia de la gran mayoría de sus rivales, esta semana comenzó con sus entrenamientos, algo sin dudas que es merecido para el cuerpo técnico y el plantel por los resultados conseguido en el primer semestre.

La única cara nueva en el plantel fue la de Juan Imbert, el primer futbolista que contrató el Ciruja en el actual mercado de pases. Los próximos días serán claves para tomar una decisión en cuanto a las opciones que barajan, la dupla técnica y la dirigencia, en cuanto a la contratación de un lateral izquierdo y un delantero. Vale resaltar que ya no forman parte del equipo: Nicolás Giménez, Lucas Diarte, Nahuel Menéndez y Luis Aguiar.

En cuanto a la realización de amistosos, oficialmente no se han anunciado, pero la idea es, al menos, verse las caras con Gimnasia de Jujuy y Mitre de Santiago del Estero, aunque seguramente se programe alguno más.