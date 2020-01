Diego Brancatelli: cargo político en Pilar Sociales 09 de enero de 2020 Redacción Por El periodista trabajará con el intendente Federico Achaval. “Siempre dije que mi interés es transformarle la vida a la gente”, contó a Teleshow.



Diego Brancatelli, férreo defensor de los gobiernos kirchneristas, asumirá por primera vez un cargo público: acaba de ser designado coordinador ejecutivo de Secretaría, en la órbita de la Secretaría General de la municipalidad de Pilar.



El nombramiento del panelista de Intratables se oficializó ayer a través del decreto 4163/19, publicado en el Boletín Oficial del municipio que ahora conduce Federico Achaval, del Frente de Todos.



“Gracias @federicoAchaval por confiar en mí y delegarme semejante responsabilidad. Juntos vamos a trabajar para fortalecer y desarrollar los clubes de barrio, el deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los argentinos y los pilarenses”, expresó Brancatelli a través de su cuenta de Twitter.

En diálogo con Teleshow, el periodista brindó detalles sobre su labor en la Secretaría del municipio bonaerense: "Lo que ahora conocieron los medios nacionales fue el nombramiento, pero yo vengo colaborando en Pilar desde 2003 gracias a trabajar en los medios digitales y a Hugo Ferrer, que me escuchó relatar en una radio de Pilar y me llevó a C5N. Viví muchos años en Pilar, ahora tengo mi casa acá. Tal vez es nuevo para muchos que no me conocen y se sorprenden, pero fui con los Torneos Juveniles Bonaerenses durante cinco años seguidos, viajé a Venezuela para la Copa América en representación de Pilar para los torneos de chicos con capacidades diferentes, tengo mil historias para los que creen que no tengo relación con Pilar”.

“Cuando lo acompañé en toda la campaña a Federico le propuse desarrollar un programa o un proyecto de fortalecimiento de apoyo y respaldo a los clubes de barrio, porque conocí muchos clubes de barrio en Pilar que la están pasando muy mal y le interesó”, expresó en relación a su propuesta para ayudar a hacer crecer el municipio.